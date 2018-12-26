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聖誕圓夢有洋蔥！善心人「以父之名」將孩子們的心願全包了

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▲▼聯合勸募與安泰銀行孩有我們活動。（圖／聯合勸募提供）

▲聯合勸募理事長陳永清與安泰銀行總經理俞宇琦扮演孩子們的聖誕老公公。（圖／聯合勸募提供，下同）

生活中心／綜合報導

聖誕節剛過，歲末年終暖心送愛的能量持續延燒！聯合勸募與安泰銀行合作，關注弱勢孩童舉辦公益「孩有我們」聖誕許願樹活動，今(12/26)邀請孩子們到安泰銀行台北101分行共度聖誕佳節，並分享這次短短三週所募集的1650份弱勢兒童聖誕禮物中，一則善心認捐客戶「以父之名」的感人小插曲。

原來一位安泰客戶陳先生，因為父親過世到分行辦理相關業務，看見聖誕樹上掛滿孩子的心願，想起父親小時候也是生活艱困，再一步一步打拼讓家人過著平穩的生活，因此陳先生透過爸爸的名字，將該分行剩下的28個心願全數認捐，除了紀念爸爸也是幫爸爸完成人生最後一件圓滿的事情。

▲▼聯合勸募與安泰銀行孩有我們活動。（圖／聯合勸募提供）

▲「孩有我們」聖誕許願樹活動成功募集1650份孩子的心願。

這次「孩有我們」由安泰代表擔任聖誕老公公，先前已順利聖誕節前夕將聖誕禮物送至孩子們手上，今年禮物在挑選上也別具用心，除了幫助孩子課業的書包和桌椅外，在學習上面更能發揮想像力的百科全書、顯微鏡等，也有增進家庭互動與人際關係的桌遊、激發想像的樂高和玩具等等，同時，透過達成孩子的心願，讓這些孩子們知道自己並沒有被遺忘。

安泰銀行總經理俞宇琦說：「參與社會公益是安泰人責無旁貸的責任與使命，將企業社會責任與銀行的業務做完美的結合是一貫的認知。」未來安泰銀行在企業社責任上也會持續付出，發揮更多正向的影響力，也盼望透過這樣的活動與媒體的報導，讓社會各界對弱勢小朋友多一些關注，讓我們的社會多一點溫暖。
 

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關鍵字：公益,愛心雲,聯合勸募,安泰銀行

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