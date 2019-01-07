38歲科技業副理0性經驗！他跪求順利結婚方法　網勸離職較快

▲科技業網友感嘆「結婚真不容易」。示意圖，與本文無關。（圖／達志示意圖）

記者張嘉晏／綜合報導

大家認知中的科技業雖然薪資行情不差，但基本上工時很長，下班後幾乎沒什麼休閒時間，或是認識新朋友的機會。一位在科技業上班的網友就正為他的人生大事煩惱，他表示自己已經38歲，也做到一定的職位，卻是個沒性經驗的肥宅，因此向網友請益「科技業順利結婚的方法」。

有位網友在PTT科技板表示，自己高中讀男校，大學跟研究所都是讀國立中字輩學校，雖然女生不少，但電機系基本上大多都是男生。畢業以後待過「小英、漢堡王和海邊智康號（英業達、華寶和富智康）」做高工時的工作，基本上都晚上九點下班，沒什麼時間認識女生。

原po表示，自己已經38歲，職位也是副理級，卻沒有過性經驗。連最近一次跟女生講話都是跟部門助理，對話內容還是請她幫忙報帳，「對話時間約2.86秒」。他表示，「本肥宅認識能結婚的，不是在學生時代就交往，不然就是公司內因出差而日漸生情。」他擔心自己沒在大學交到女朋友，就沒希望結婚，因此上網向網友請益。

▲ 原po擔心自己大學沒交女友，就從此婚姻無緣。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

鄉民們持不同看法，有的人強烈建議「換工作」，「先降低工時，多去認識人吧」、「每天都晚下班，你根本也沒心力去參加一些活動」、「先離職吧」。也有人認為「外表」亦是需要努力的方向，「加油，先降體脂肪，去運動吧」、「工程師也是要看臉跟身材」、「先投資自己穿著方面之類的（就是很膚淺的那方面）畢竟要先吸引人注意，再來才會了解內涵」。

還有網友給了原po信心，「我在科技業，打lol認識老婆@@同事老婆魔獸世界認識」，「去相親吧！只要有錢幾乎都可以」、「聯誼場費用不高，但卻是個脫魯的好地方」。不過原po也留言回應說，自己有參加過付費婚友社的活動，但覺得沒什麼效果，甚至以為離開富智康就比較能認識女生，但也沒得到好結果。

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