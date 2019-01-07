　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

38歲科技業副理0性經驗！他跪求順利結婚方法　網勸離職較快

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

單身，上班族。（圖／翻攝自達志／示意圖）

▲科技業網友感嘆「結婚真不容易」。示意圖，與本文無關。（圖／達志示意圖）

記者張嘉晏／綜合報導

大家認知中的科技業雖然薪資行情不差，但基本上工時很長，下班後幾乎沒什麼休閒時間，或是認識新朋友的機會。一位在科技業上班的網友就正為他的人生大事煩惱，他表示自己已經38歲，也做到一定的職位，卻是個沒性經驗的肥宅，因此向網友請益「科技業順利結婚的方法」。

有位網友在PTT科技板表示，自己高中讀男校，大學跟研究所都是讀國立中字輩學校，雖然女生不少，但電機系基本上大多都是男生。畢業以後待過「小英、漢堡王和海邊智康號（英業達、華寶和富智康）」做高工時的工作，基本上都晚上九點下班，沒什麼時間認識女生。

原po表示，自己已經38歲，職位也是副理級，卻沒有過性經驗。連最近一次跟女生講話都是跟部門助理，對話內容還是請她幫忙報帳，「對話時間約2.86秒」。他表示，「本肥宅認識能結婚的，不是在學生時代就交往，不然就是公司內因出差而日漸生情。」他擔心自己沒在大學交到女朋友，就沒希望結婚，因此上網向網友請益。

▲浪漫,牽手,情侶,求婚,結婚。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲ 原po擔心自己大學沒交女友，就從此婚姻無緣。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

鄉民們持不同看法，有的人強烈建議「換工作」，「先降低工時，多去認識人吧」、「每天都晚下班，你根本也沒心力去參加一些活動」、「先離職吧」。也有人認為「外表」亦是需要努力的方向，「加油，先降體脂肪，去運動吧」、「工程師也是要看臉跟身材」、「先投資自己穿著方面之類的（就是很膚淺的那方面）畢竟要先吸引人注意，再來才會了解內涵」。

還有網友給了原po信心，「我在科技業，打lol認識老婆@@同事老婆魔獸世界認識」，「去相親吧！只要有錢幾乎都可以」、「聯誼場費用不高，但卻是個脫魯的好地方」。不過原po也留言回應說，自己有參加過付費婚友社的活動，但覺得沒什麼效果，甚至以為離開富智康就比較能認識女生，但也沒得到好結果。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
「手滑刷了1年會員」問：逛Costco怎回本？網曝省錢秘訣
抓包尼克和女生親密照！Ashly大哭：為何騙我
金球獎／完整得獎名單

關鍵字：科技業,工時,單身,結婚

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／揮武士刀砍聚寶盆！「彰化李李仁」怒嗆網：當我不敢賠？戰3千人觀看

新訓班長「經典嗆人語錄」！役男一聽秒心涼　她沒當過兵：笑死我了

朋友笑阿婆車！他嗆4句曝「機車裝漢堡」神級實用　網友燒翻：想裝了～

辦婚宴！流水席一桌5000「有收禮金」　台北人嚇傻狂勸...他說南部很正常

幫亡父銷帳單…業務員堅持「請本人來」　女兒怒帶「骨灰」上門

影／台男旅日租重機「摔爛丟包」！臉書遭肉搜曝光　店家心寒

「我交了30歲男友…」女鵝下課車上大爆料　老爸超驚嚇…一秒掏錢解決

影／台男旅日租重機「摔爛丟包」！臉書遭肉搜曝光　店家心寒

正妹機場被開包！海關見「快樂棒狀物」笑了　她臉紅逃跑：我的天啊

4塊錢統一脆麵的懷舊吃法！　網一看哭了：現在還會這樣吃

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

朴有天翻唱李榮浩《年少有為》　網大讚：中文又更好了

《聲林》Gail翻譯被拱唱歌　一開口...三位老師一起綜藝摔

歌迷點歌出現「兩頭冠佑」　五月天虧：坐高鐵恥度要很夠

遭張藝興吐槽：演技差　歐陽娜娜「創意回擊」更嗆ＸＤ

貓店長張西西靜躺防火巷離世　闆娘落淚：牠前幾天還來顧店

4塊錢統一脆麵的懷舊吃法！　網一看哭了：現在還會這樣吃

金門防疫戰／非洲豬瘟攻不下金門豬　豬腳貢糖「敗部復活」熱銷

什麼理由讓人「放棄年終」也要離職？　網友：錢少還要尾牙表演

平均17元／月！省電魔人「3個月用電12度」　8道QA逼出關鍵：沒＿ ＿

台24線終點！重機情侶「拎一袋」沿路彎腰蹲地　他目睹淚讚：超有心

點豬肉滿福堡裡面卻「沒有豬肉」　一看發票瞬間傻眼！

金門防疫戰／200頭豬檢驗過關　水頭碼頭防堵讓金門人鬆口氣

38歲科技業副理0性經驗！他跪求順利結婚方法　網勸離職較快

倒數1天！管中閔8日上任台大校長　帶你一次看懂卡管事件簿

1秒激怒媽媽！兒看肚皮舞者「比妳漂亮」　網笑翻：早知道塞回去

韋德生涯500顆三分達標後　追平喬丹詹皇一驚人紀錄

中磊去年Q4營收96.6億元　季增13%創年度新高

蛇窟挖眼鏡蛇泡酒　抓了一條再抓...貪心男遭「毒液噴眼」報復

4塊錢統一脆麵的懷舊吃法！　網一看哭了：現在還會這樣吃

中價位享新技術！NVIDIA GeForce RTX 2060顯示卡正式問世

萌兔「巨蛋」床上吸ㄎ一ㄤ？　又跳又滑根本嗑藥

猛龍過江／享受踢人！武跆王強調肉搏　真正跆拳精神

怪手開挖廢鹽田蓋太陽能？經部發文打臉王明鉅

苗栗獅潭出現巨大蜘蛛網　民眾驚呼：「在拍電影嗎？」

金門防疫戰／非洲豬瘟攻不下金門豬　豬腳貢糖「敗部復活」熱銷

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

生活熱門新聞

補助30K低薪族　宅神：直接發..

「彰化李李仁」揮武士刀怒嗆網友

她與公婆同住澡洗一半被關熱水　..

小寒大雨台北再降3天！下周2波..

新訓班長「嗆人語錄」！役男一聽..

女神級牙醫　自曝求學封閉面

工作面試「帶媽媽陪同」瘋狂12..

舊式電話卡=OO神器　網笑：答..

亂餵甘草止咳水　童中毒休克險死

超狂7倍大真魷味！一看本尊驚呆

【妙天兒淪惡鄰】80坪隔11間..

爆廢公開／中藥洗牙神器 木賊草

他耗20小時折出半身高「青色麒..

他當兵被鬼壓床吐舌3天！乩童嚇..

更多熱門

相關新聞

企業年終出爐　這行業領最少不到1個月

隨著2018年的結束，上班族辛苦一整年，最期待年終獎金能領到多少，根據人力銀行調查，8成3企業願意發放年終獎金，平均會發1.27個月的年終獎金，其中資訊科技業薪情最佳，以平均1.99個月年終奪下冠軍寶座，不過營建不動產業則墊底，領不到1個月的年終。

結婚邀15年友被羞辱！他嘆：又不收錢

前男友劈腿好友！喜帖+喜餅親送到府

小港機場防疫犬剩5組　剩8成防護

77歲日本奶奶想對23歲自己說的話

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

曹西平60歲生日「家人全沒了」

士杰女兒二度燙傷　阿信發飆：滾！

Baby被傳將離婚...1歲兒是底線！

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死神

補助30K低薪族　宅神：直接發錢吧

五月天：過了今天再也沒有演唱會！

孫生公開「被消失」反骨真相

桃園瘋夫掐死空姐妻　舅驚爆關鍵內幕

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

起底殺妻！航空女主管遭掐死原因曝

「彰化李李仁」揮武士刀怒嗆網友

男生有「5大跡象」＝永遠愛妳一個

理科太太挖「分手小S內幕」黃子佼認：有恨

球球cos照「胸前一條線」超兇！

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

更多

最夯影音

更多

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面