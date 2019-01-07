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亞太iPhone XR不用錢　1,296綁約3年、最適合語音通話大戶

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▲▼iPhone XR開賣日小結，黑白色最受歡迎，128G需求最高。（圖／記者邱倢芯攝）

▲亞太電信推出iPhone XR 0元起優惠，但須申辦1,296高資費。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

在各家電信紛紛推出iPhone XR、iPhone XS的降價好康後，亞太電信今（7）日更推出了iPhone XR 0元起優惠，但須申辦1,296資費(36期)(原價2,599元)；亞太電信表示，此一資費語音贈送分鐘數較多，適合語音通話較大量的用戶。

亞太電信指出，用戶只要申辦1,296資費(36期)，除了月租省一半，0元即可將iPhone XR 64G帶回家；除了享有4G上網優惠吃到飽不降速、網內語音免費、網外市話送1,900分鐘；老客戶享有免預繳，另可以分期付款方式帶走iPhone新機，將成為此類資費最大誘因。

此外，新年換新機優惠，除了iPhone XR外，還有多款6吋大螢幕熱門品牌新機可供選擇，申辦亞太電信【壹網打勁】專案價，月付796元起，手機0元帶回家；除了手機外，智慧家電系列像是SHARP微波爐、SHARP 40吋智慧聯網顯示器、SHARP清淨除濕機等任君挑選。

若是沒有新機或家電需求的用戶，亞太亦提供了申辦單門號的選擇；亞太電信表示，只要申辦單門號496資費方案(24期)，即享4G上網吃到飽、網內語音免費、網外市話送500分鐘，再加送市價790元的華為Band 3e智能手環。

針對申辦門號的用戶，亞太也精心準備超值配件福袋，內含價值近700元的各式熱門配件，搶手價只要388元；還有Gt加值服務福袋好康，看電影、聽音樂任你暢選，限時搶手價通通只要88元。

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關鍵字：iPhone XR,亞太電信,語音通話

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