獨／岡山大遼焚建材連燒10多天！居民惡夢臭醒…call環保局1999竟狂碰釘子

▲木材工廠露天燃燒廢建材，2018年12月底甚至引發火警。（圖／地方中心翻攝）



地方中心／高雄報導

高雄市岡山大遼里一處木材工廠因長期焚燒廢建材，造成周邊居民怨聲載道，2018年12月底發生的火警甚至連燒10多天，去電求助環保局等相關單位卻無明顯改善，撥打1999市民專線也無正面回覆，居民氣憤地表示，工廠業者不但罔顧居民安全，在求助無門下，彷彿成為「次等公民」。

投訴民眾表示，該廠房原先的業者歇業後，曾空出相當長的時間無人使用，一直到2年前由現在的木材業者進駐後，空氣污染的惡夢便開始出現，居民說，該業者大多利用周末假日露天焚燒廢棄木建材，並將燃燒後的灰燼製作成生質燃料，但大多數廢建材都以拆下丟棄的木合板為大宗，加上大多數合板均利用化學接著劑製成，一旦焚燒之後產生的惡臭讓人難以消受，久而久之也造成身心危害。

附近居民說，大遼里社區民風純樸，因此不少當地居民態度上趨為隱忍，認為這股惡臭應該一、二天就會消散，直到最近該業者露天焚燒的次數增多，甚至在洗好在室外晾曬的衣服也沾染到這股臭氣，晚上入睡時也會被「臭」醒，社區的氣喘患者發病的機會也一併增多，希望政府相關單位能出面改善。

▲火警發生當時，煙霧帶來的惡臭讓居民非常氣憤。（圖／地方中心翻攝）

2018年12月底，該木材廠傳出火警，當地民眾才得以窺視廠內的情況，揭開這個神秘工廠的面紗，由於廢建材在廠內並無妥善放置，使得大火連燒了將近12天，消防局直到1月5日才回覆火勢已撲滅，投訴人說，環保局、1999都打遍了，但問題仍無得到解決，反而讓居民處處碰軟釘子，認為自己是次等公民，這也讓他們決定要在近日發起封路抗爭，居民氣憤的說「如果政府管不了，我們自己管」！

▲當地居民粗估，廠內堆放的廢建材最少有2000公噸。（圖／地方中心翻攝，下同）