女騎車離家跌5米深山坡　救命「藍色雨衣」結束60小時驚魂



▲家人透過藍色雨衣找到失溫婦人位置，結束60小時的驚魂記。（圖／記者林煒傑翻攝）



記者林煒傑／新北報導

新北市新店警方3日晚間8時許獲報，稱有人離家未歸失蹤，警方透過手機最後發話位置，發現失蹤女子疑似騎機車掉落山坡，馬上聯絡消防隊幫忙搜救，但是協尋了1個多小時還是沒找到人，研判人已經自行爬上路面。警方6日早上再與家屬到106線54.5K處搜尋，最後憑著「藍色雨衣」找到失溫的賴婦，結束60小時的驚魂記。

警方表示，3日晚間接獲家屬報案，稱47歲賴姓母親因債務壓力太大，騎機車離家出走未歸，警方查詢賴女手機最後發話位置在石碇區蚯蚓坑，隨即派員到現場作大範圍搜尋，但都沒發現賴女的機車與行蹤。

警方透過家屬提供線索，調閱相關監視器與經過車輛行車紀錄器比對，發現一輛機車3日凌晨5時許行經106線道54.5K處時，因不明原因騎出道路，掉落約5米深的山坡，馬上連絡消防隊支援，派大量人車搜索，但最後只在山波下找到拔車鑰匙的機車，未找到婦人，研判婦人可能已經自行爬上路面，1個多小時後搜尋人力便返隊。

派出所員警認為事有蹊蹺，再度調閱監視器，確定女子失蹤路段，6日早上和賴婦家人再度回到溪邊，沿馬路和邊坡不斷尋找，搜尋時發現邊坡下有一個藍色物品，賴女女兒突驚訝大喊「那是媽媽的藍色雨衣！」眾人這才在橋下找到失溫的賴女。

賴女表示「這幾天一直要找地方上路面，但都找不到，因為太冷了才會躲在橋下」，警方研判應是溪流聲太大，失溫的賴婦才沒聽到搜救人馬的呼喊，警將她帶回派出所喝熱水休息後，通知救護車送醫救治，結束一場虛驚。

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