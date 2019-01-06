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響應台中花博　YOKU MOKU全新限定「花綻」包裝

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擁有近50年歷史，來自日本的頂級甜點伴手禮品牌YOKU MOKU，今年響應台中花博，特別推出全新限定「花綻」包裝，以花綻鳥鳴的意象共譜初登序曲！

YOKU MOKU創立於1969年，為日本頂級名菓代表，一直以來堅持使用高品質原材料與嚴謹製程來創造出無法複製的美味，其品牌最經典的明星商品為原味雪茄蛋捲，長期深受人們喜愛。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

2011年YOKU MOKU來到台灣，設立海外第一家形象店，近幾年也陸續在台北與台中設立百貨櫃點，主攻頂級伴手禮、喜餅、彌月禮市場，並致力於提供高品質的產品、日式服務及消費體驗，盼帶給台灣消費者更高層次的美食文化與贈禮品味。因其有別於台灣餅類市場的美味與包裝，更成為年輕人最為嚮往的喜餅彌月禮品牌。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

全新的「花綻」包裝自推出即廣受好評，因其浪漫優雅的造型深獲消費者喜愛，許多新人與新手爸媽都指定選擇花綻包裝做為喜餅與彌月禮的外包裝。有別於品牌以往的日式簡約風格，花綻包裝整體以法式古典風呈現，搭配品牌色的深藍緞帶更添優雅時尚感。

包裝描繪鳥兒恣意穿梭於桃林間，悠然享受大自然美好的模樣，也藉此傳遞了品牌想提醒人們在忙碌之餘，別忘了放慢腳步聆聽大自然的聲音、品嚐著暖心的YOKU MOKU餅乾，細細品味並感受這一切的美好。從即日起到明年四月期間，凡至全省門市購買禮盒類商品（沐禾系列與盛樂系列除外），即可指定免費更換為花綻包裝！

※圖片+文字：Vogue 風格達人 - InCulture
（完整文章請看VOGUE.com

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