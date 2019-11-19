花200萬引進Gogoro警車！超過315km「多收費」基層怕爆　新北警回應了

▲新北市警局引進38輛Gogoro警車。（圖／記者張慶輝攝）



記者鄒鎮宇／新北報導

新北市警局10月引進第二波Gogoro警車試用，發現月租499元僅能跑315公里，超過便要額外收費，且追捕到一半時還可能因沒電停擺，讓不少基層員警不敢再次使用。新北市警局表示，目前38輛Gogoro警車將另尋適合的勤務，為環保盡心。

據《聯合報》報導，繼高雄、台北等縣市引進Gogoro警車後，新北市警自2018年開始，與Gogoro所屬睿能創意公司簽約，以每個月499元可跑315公里的方案千越，引進38輛Gogoro警車，先在永和、瑞芳配給8輛，再將其餘30輛配發至中和、海山、板橋等分局。

根據雙方簽訂方案，每輛Gogoro警車價格約為7萬1000多元，超過方案的315公里後，每一公里需多繳交2.5元的費用，讓不少基層員警騎出去巡邏後，才發現月租費爆漲至900多元，讓分局把汽油機車的燃料費用挪用到Gogoro警車，並提醒員警多加注意。

▲基層員警不敢騎「Gogoro警用機車」。（圖／記者張慶輝攝）



另外，Gogoro在電量偏低時會限速，倘若在換電池前遇到需要追捕的情況，會讓員警當下陷入兩難的局面。種種原因導致基層員警無法安心使用新型好看的Gogoro警車，只能擺在警局外面當作裝飾品。

對此，新北市警局表示，引進Gogoro警車後，的確收到同仁反映問題，目前也在尋找適合Gogoro警車的勤務，試辦2年、引進38輛電動機車，就是想為環保盡一份心力。

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