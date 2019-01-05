巨浪沖垮270貨櫃！　居民岸邊挖寶爽抱「液晶電視」回家

▲貨輪昨天行經荷蘭外海時遇巨浪，導致大批貨櫃掉落。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

一艘巴拿馬註冊的貨輪「佐薇」（MSC Zoe）號於2日晚上在北海遇上惡劣氣候，船上至少270個貨櫃被巨浪沖毀，雖然當局警告其中有三櫃裝著危險粉末，但還是吸引大量民眾前來「挖寶」，甚至還有居民爽抱一台電視回家。

據BBC報導，這艘「佐薇」是世界上最大貨輪之一，主要存放玩具、家具、汽車零件等貨物，1日在從葡萄牙運送貨物至德國途中，卻於荷蘭西北方的弗里遜群島（Frisian Islands）外海上遇到暴風雨，大批物品掉出貨櫃，被沖上岸邊。

當地居民聽到消息後，紛紛被吸引前來挖寶，物品五花八門，除了有鞋子、包包、玩具還有IKEA家具，甚至連液晶電視都有。但荷蘭海岸巡防隊警告，當中三個貨櫃存有製造塑膠用的「有機過氧化物」（Organic peroxide）粉末，一旦吸入可能會導致窒息，警告民眾誤觸碰任何袋子，若發現可疑物品，一定要通知相關單位到場處理。

據報導，目前拖吊車已經持續抵達岸邊，將貨櫃運走，荷蘭海岸巡防隊也為了防止意外，已經派人守在現場。

Het strand ligt vol van West naar Oost. Het juttersbloed stroomt hard #terschelling #wadden #jutten #containers pic.twitter.com/eIpf56qX0N — JacobaJ (@Jacoba_) 2019年1月2日





