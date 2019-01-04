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首例！小豹AI音箱新增ETtoday新聞雲、支援廣播頻道

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特約記者洪聖壹／台北報導

2018 年，藉由小豹AI音箱、小米AI音箱還有遠傳的愛講智慧音箱陸續引進台灣，加上Google Assistant支援繁體中文帶來的Google Home銷售效益，整個台灣智慧音箱與物聯網市場才開始要起飛，在相關服務當中，率先宣布支援繁體中文語音助理的「小豹AI音箱」，這次又與ETtoday新聞雲、關鍵評論網、廣播頻道合作，並且支援更多品牌廠的智慧家庭配件。

2016年，獵豹投資的人工智慧公司——獵戶星空成立，全力以赴投入AI，透過兩年時間，搭建了全自研的獵戶機器人平台Orion OS，它集合多晶片系統（腦），攝像頭+視覺演算法（眼），麥克風陣列（耳），獵戶語音合成技術（口），室內導航平臺（腿）和七軸機械臂（手），是目前行業唯一的AI全鏈條技術。「小豹AI音箱」、「小米AI音箱」採用的都是獵戶語音OS。

而對於智慧音箱來說，「在地化」相當重要，否則就只會淪為「高級的藍牙喇叭」。

根據獵豹移動官方訊息，旗下「小豹AI音箱」更新後就直接支援 ETtoday新聞雲、關鍵評論網、多家廣播頻道、小牛頓兒童科普讀本，以及自定義對話等進階服務，並在智慧家居部分新增 Hipo Smart、BroadLink 兩家業者，小豹 AI 音箱也是台灣新媒體龍頭ETtoday首度合作的智慧音箱。

記者實際查看ETtoday新聞雲的應用內容，用戶可透過小豹AI音箱，聲控播放新聞內容，使用起來相當方便，只要對著小豹AI音箱說：「小豹！小豹」當小豹AI音箱回應之後，再說「打開新聞」，接著告訴小豹你想看的新聞類型，再說：「小豹！小豹！我要聽體育新聞(國際新聞、娛樂新聞...)」，就可以「聽到」ETtoday新聞雲的有聲內容，如果從手機上查看，還可以點選網頁或者進入App查看新聞，使用起來相當流暢方便。

在指令方面，以《ETtoday新聞雲》為例，可以選擇「小豹小豹，打開新聞」、「財經新聞」、「我要聽XX新聞」、「下一個」或者是「小豹小豹，退出新聞」等指令來跟「小豹AI音箱」對話。

此外，即日起，小豹AI音箱還可以收聽「中廣」、「飛碟」、「News98」、「ICRT」等八個台灣民眾最常收聽的廣播頻道，也可輕鬆收聽由優質獨立媒體「關鍵評論網」所製作的網路廣播（Podcast）人物訪談類節目—《馬力歐陪你喝一杯》。

根據台灣獵豹移動調查顯示，台灣民眾在購買智能音箱的動機中，有37.6%的民眾認為智能音箱的技能多元性為決定是否購買的最大動機，因此在本次更新的服務中，台灣在地廣播以及新聞功能的新增，將更增加台灣民眾的購買意願，多項在地化服務的擴充，更完整了小豹AI音箱的台灣市場藍圖。

面對今年下半年度各大廠智慧音箱紛紛在台上市，小豹AI音箱透過持續的在地化深耕精神突破重圍，為符合家中各年齡層使用者習慣，更新增關鍵評論網及小牛頓兒童科普讀本，同時在蒐集用戶使用反饋後，亦擴展了KKBOX的音樂服務功能，可以聲控播放收藏歌單，也可反向直接在音箱端收藏喜歡的歌曲，大幅提升聲控播放音樂的體驗。另外，新增的自定義對話功能則讓智慧音箱除了實用之外，更增添了一些趣味和療癒效果。

台灣獵豹AI產品副總裁陳嘉翰表示，2018年下半年開始，越來越多業者以平價產品投入繁體中文智慧音箱大戰，不過小豹AI音箱主打高音質，再搭配多元服務，相信有絕對的競爭優勢。台灣獵豹在本地市場深耕已久，更透過30年歷史的良興電子做為台灣總經銷，還有本地軟體開發、行銷推廣夥伴雪豹科技一同攜手合作，未來必定能越來越貼近在地使用者需求。未來更不排除推出不同定價、定位的小豹AI音箱系列產品。

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關鍵字：獵豹移動,小豹,AI音箱

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