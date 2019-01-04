男台客遊大阪帶414萬日幣出境　航警、關務署扣下304萬繳國庫

▲台客赴大阪玩，手提行李帶超額日幣，304萬被扣下來沒收進國庫。（圖／關務署台北關提供）

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關務署台北關4日上午11點半發現一名郭姓台灣旅客，到桃機準備搭機前往日本大阪，但在出境安檢時，航警局發現他的手提行李裡面日幣金額達到414萬日幣，依照相關規定，目前將304萬日幣扣押下來沒收進國庫，並且製作筆錄，只讓郭姓旅客帶著限額110萬日幣出國。

這名郭姓乘客4日上午是要搭乘長榮航空BR-130班機飛往日本大阪，航警局是從他的手提行李中發現日幣超額，通知出境服務檯關員，才知道他沒有相關申報資料，於是當場將110萬日幣（等值美金1萬元）以外的日幣扣下，約304萬日幣（約新台幣82萬元）沒收。

按照相關規定來看，進出入境台灣所攜帶的新台幣現金上限是10萬元，如果所帶之新台幣超過該項限額時，應在入境前先申請核准，持憑查驗放行；超額部分未經核准，不准攜入。如攜帶外幣超過美金1萬元等值現金，應於入境時填寫「中華民國海關申報單」向海關申報。未經申報或申報不實者，其超額部分沒入之。此外，旅客攜帶人民幣入境以2萬元為限，超過限額者，應自動向海關申報；超過部分，由旅客自行封存於海關，出境時准予攜出。