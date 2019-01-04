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未來Family／沈佳慧：看金庸也看社論　每日閱讀不間斷

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▲▼ 。（圖／未來Family）

文／黃啟菱

民國107年，學測國寫首度獨立施測。那年國寫的第二大題是以楊牧的新詩〈夭〉為題，多數考生因為解讀不精確影響寫作主軸，難有好成績。但沈佳慧卻第一時間領悟到詩中意境，並在心中浮現了「悲與喜相伴」的概念，以張愛玲名句「生命是一襲華美的袍，爬滿了蚤子」開頭，描述人生中的福禍相伴、因果關係，拿下高分。

快速理解題意，來自平日累積

沈佳慧回想：「我記得國寫第一大題是考科技與學習，第二大題是考季節的感知。我看到題目很有fu，想到有一些素材可以用，就動筆了，剛好寫下來的東西閱卷老師也喜歡。」她說，楊牧的詩，前面寫的都很快樂、生意盎然，最後卻是落葉哭泣，出現落寞、悲傷的感覺。她猜想，作者是想傳達的人生悲喜交雜，便以此為題。

沈佳慧考前也沒看過這首詩，能夠快速理解其中意涵，「應該是因為我平常就看了很多東西，慢慢就能抓到文章的重點。」沈佳慧從雲林正心高中畢業後，目前在香港中文大學讀全球經濟及金融系。

平時閱讀純休閒，學測前開始策略閱讀

沈佳慧回憶，小時候母親就會讀繪本給哥哥跟她聽，「有時候只有哥哥認真聽，我常常在旁邊放空，但媽媽也不會怎樣，照樣讀給我們聽。」到了小二、小三之後，沈佳慧開始愛上閱讀。「我記得第一本自己找來看的書，是阿基米德的漫畫。那時媽媽常帶我們去圖書館，我無意間翻到，覺得很有趣就一直讀下去，之後變得很喜歡看課外書。」

國中、高中時期，沈佳慧經常讀課外書，「每天睡前讀一些課外書，就能讓我心滿意足的睡著。」沈佳慧笑說，她晚上九點半以後就會精神恍惚，此時就會讀點閒書，準備睡覺。

平時的閱讀是純休閒，到了學測前兩個月，沈佳慧開始策略性的廣泛閱讀。「那時老師為了加強作文，每天影印一篇好文章給大家看，篇幅不長，頂多一頁B3，下課十分鐘就能看完，兩個月下來，就多看了60篇文章。」

沈佳慧跟另一位同學負責幫老師蒐集文章，她會從報章雜誌上找，包括社論、專題報導、國際新聞、人物專訪等等，也會找一些自然科普的文章，主題不設限。看完之後簡單寫個眉批，發表心得或是抄下好的句子。

如今雖然已經上了大學，不用再考作文了，沈佳慧有空時還是會寫寫日記、紀錄與抒發心情。閱讀與寫作，已經成了她生活的一部分。

作文還是要「練一下」

雖然閱讀累積了許多寫作養分，但沈佳慧強調，作文還是需要「練」。她從國中開始練習作文，會考的作文成績是五級分。

高二時，為了參加作文比賽，每天都練一篇作文，一直持續到高三開學。後來，她在國語文競賽獲得縣賽第三名，「接下來寫的頻率就不高，主要是兩週一次的模擬考時寫。」

值得一提的是，沈佳慧練比賽時並沒有限時，而是盡量把每一篇寫到最好，「通常寫完後老師會跟我們討論，看看這個題目還有哪些方向、哪些觀點或素材。」到了模擬考時，她才開始練習掌控時間，逼自己在70分鐘內寫完，留10分鐘緩衝。學測前她準備了一張「葵花寶典」，上面有一些名言佳句，除了進考場前複習，也能鼓勵自己。

▲▼ 。（圖／未來Family）

延伸閱讀：

1.面對未來，孩子需要基本功與邏輯思考力

2.父母有多用心，孩子的天賦就有多自由；你的孩子，是世界的唯一

3.一句「你今天有照顧自己了嗎? 」，勝過100句要孩子喝水、穿衣的嘮叨叮嚀

▲▼ 。（圖／未來Family）

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