未來Family／邱子茵：刻意練習並閱讀小說

文／陳培思

邱子茵把會考作文「我們的世代」定調為「沉默的世代」，「電視機上的新聞中，正訴說著一件校內霸凌事件……」從新聞報導校園霸凌事件切入，敘述自己目睹同學遭霸凌，卻因為恐懼而噤聲不說，到最後選擇勇敢舉發的心理轉折歷程。

文章中引用了17歲少女、諾貝爾和平獎得主馬拉拉的事蹟，以及非裔美國人、民權運動領袖馬丁路德．金恩的名言「最大的悲劇不是壞人的囂張，而是好人的過度沉默」，讓閱卷老師印象相當深刻，被評選為範本。

會考看到題目時，邱子茵先花了點時間構思主題，捨棄多數人都會談到的手機或科技，藉由透過論述霸凌事件，凸顯出自己身處的世代普遍存在的冷漠。

其實，邱子茵並非天生的作文高手。她國小時作文寫不好，甚至可說是討厭作文，能躲就躲。媽媽看到邱子茵寫的作文內容貧乏，不管寫什麼，幾乎都只以表妹為素材，也只能歎氣。

同儕討論，激盪出新意

進到國中，邱子茵意識到自己不可能永遠逃避寫作，特別在作文下功夫。她先從欣賞開始，細看過去被評為不錯的文章：內容怎麼寫、精采的點是什麼，為什麼讓自己印象深刻。邱子茵有時也和同學討論作文題目：「因為每個人的生長環境和背景不同，看事情的角度也不同，對題目沒什麼想法時，聽聽別人的意見會激盪出很不一樣的東西，不會局限在自己的死胡同裡。」

不只練習寫，邱子茵更閱讀和題目相關的各種小故事和文章。隨著閱讀量變多，詞彙也漸漸開始擴充，寫作時有更多材料能運用，文章內容更豐富。邱子茵沒有特別背誦名言佳句，「閱讀時覺得感動，那些句子自然而然會留在心裡，寫到相關的題目時，就能蹦出來。」

邱子茵的爸爸非常喜歡看小說。從邱子茵有印象以來，爸爸只要一有空，就是在看小說，即使智慧型手機當道，也沒有絲毫影響到爸爸看小說的喜好。耳濡目染下，邱子茵也很愛看小說，如果喜歡的電影或劇作是從書籍改編而來，也會去把原著找出來看。每次經過書店，非得要到小說區去翻一翻，看看有哪些有趣的新書。她也喜歡買書，因為能隨時拿起來翻，即使同一本書，隔了一段時間再看，也會有不一樣的感受。

邱子茵國小時會看歷史人物傳記，高年級後就一頭栽進小說的世界，喜歡的題材包括推理懸疑、抒情、玄幻，邱子茵說：「小說就是一扇門，能讓自己進到另外一個世界，體驗還沒機會或是不可能經歷的世界。」像是最近愛看的《紅皇后》，故事融入奇幻元素，帶領讀者走入階級對立的世界，也談論背叛。

積極嘗試，選讀不熟悉的東西

刻意練習加上本來就喜歡看小說，邱子茵很快就對寫作愈來愈有感覺。作文，逆轉成為邱子茵比較有信心的考科。

現在，邱子茵更積極嘗試選讀自己不熟悉的東西。例如最近閱讀科普書籍《給未來總統的能源課》，其中談到福島核災，就顛覆了邱子茵以往對核能電廠的既定印象。「過去就是很簡單的認為核能電廠危險，等同於不好，但這本書從科學的角度，開啟完全不同的視野，幫助自己思考從來不曾想過的問題，『要不要核能電廠」就不再是一道簡單的是非題。」

邱子茵也喜歡從日常生活看到的新聞、遇到的事件或是閱讀時試著思考：如果是自己遇到同樣狀況會如何應對？或是書裡的描述和自己遇到的情況有什麼差異？這些問題未必有答案，但就是讓自己盡量思考。例如會考時論述的霸凌，有一部分感觸就是來自過去閱讀小說的情節，這些元素都能讓自己在寫作時能更為深刻。

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