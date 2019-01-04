未來Family／數位孩子，寫作怎麼教？

專題企劃│黃啟菱、陳培思

撰文│黃啟菱

從去年開始，簡稱「國寫」的作文從學測國文科獨立出來，單獨施測，而且分數占國文成績的一半，占分高、比序重，對升學的影響更關鍵。

大考作文變難、變重要，是為了搶救孩子的作文能力。而且這不是台灣獨有的現象，美國的SAT考試與日本的大學入學考也都將陸續調整，各國趨勢類似。

現在學生的作文能力變差，跟網路的普及與運用直接相關。從部落格寫作到臉書與通訊軟體流行，從錯別字變多，到斷裂式的書寫，現在則都使用Instagram（IG）、開直播，以影像的分享為主，即便要傳訊息，也大量運用貼圖，連字都不用寫了，寫作能力當然每況愈下。

本期《未來Family》多數受訪老師都指出，作文要好，除了學校老師的培養與訓練，還得搭配家庭教育，積累豐厚的寫作養分。《未來Family》採訪了多位大考作文拿下超高分數的學生，整理出他們的具體做法，供家長參考，並採訪張曼娟、張嘉驊、林明進等多位名家，分享他們的獨到觀察與有效教學經驗。

作文對升學的影響愈來愈關鍵

覺得難嗎？這是大考中心去年底最新公布的學測研究試卷。第一題是國文科選擇題和非選擇題混合的題型；第二題則是國語文寫作能力測驗。從去年開始，簡稱「國寫」的作文從國文科獨立出來，單獨施測，而且分數占國文成績的一半，重要性不言而喻。

會考題型也正在轉變。去年會考作文的題目是「我們這個世代」，考生要在看過引導圖表之後，寫下自己的經驗、感受或想法；前年則是要求考生就個人生活見聞，以「在這樣的傳統習俗裡，我看見……」為題寫作。

相較起傳統大考作文題目如「讓生命更豐美」、「一場及時雨」等等，如今的大考作文題目更多元也更具挑戰性，而且在占分高、比序重的情況下，作文對升學的影響也更關鍵。

「傳統的命題作文是可以訓練的，只要你依循基本公式，起承轉合再加上一些名言佳句等，就能拿到分數；但現在的考試，題材跨越學科領域的藩籬，而且強調生活情境，你要腦子裡有料才能寫得好，」新課綱國語文領綱研修委員會副召集人、作文名師莊溎芬說。

作文變難，是為了搶救孩子的作文能力

大考作文變難，教育界都明白，原因是為了搶救孩子的作文能力。「畢竟在台灣，考試確實領導教學，像基測剛開始的前幾年不考作文，高中端就明顯感覺到學生作文變差，後來在各界呼籲之下，才開始考作文，」一位高中老師說。

而且這並不是台灣獨有的現象。例如，美國的SAT考試2016年開始把寫作獨立出來測驗；日本的大學入學考原本都是選擇題，從2020年開始也會逐步增加簡答、論述與作文題；大陸、香港等地的大考，寫作題目也都陸續調整，各國趨勢類似。

孩子的作文能力到底出了什麼問題？長期關注寫作教育的知名作家張曼娟坦言，現在許多學生連寫國字都有困難，對國字的認識很模糊，更不用說連接成詞句或是段落，寫文章已經變成「酷刑」。

十多年前，張曼娟開設小學堂時，主要希望提升學生寫作能力，讓學生寫得更好；現在卻必須將焦點放在把學生帶入門，學會基礎寫作。張曼娟感歎：「從過去希望寫好，到現在只先求會寫，如果沒有更重視奠基中文能力，以後要教孩子的，恐怕是怎麼寫中文字。」

莊溎芬則觀察到，現在學生的作文能力變差，跟網路的普及與運用直接相關，大致可以分為三大階段。

階段1：十幾二十年前，部落格開始流行，許多學生的寫作活動從紙本轉移到部落格上。當時最明顯的現象就是錯別字變多，因為寫作都用打字，不需要一筆一畫寫字，但至少，當時的寫作還是寫一個篇章、有結構性在。

階段2：約莫十年前，臉書與通訊軟體開始流行，書寫打破了組織、結構。臉書上的書寫大多是斷裂式的，文句之間沒有脈絡邏輯，甚至只有單句就PO了。

階段3：現在大家都玩Instagram（IG）、開直播，以影像的分享為主，即便要傳訊息，也大量運用貼圖，根本連字都不用寫了。

寫自己想寫、要寫、該寫的，才是王道

學生作文不好，但考試又要考，補作文的風氣愈來愈興盛，而且許多補習班為求速成，直接教學生背範文、背套路。曾任會考寫作測驗閱卷召集人的淡江大學中文系榮譽教授曾昭旭說：「這根本是『歧途』，寫作文用背的，老師一看就看出來了，閱卷老師要看那麼多卷子，怎麼會分不出來你是不是背來的呢？這是沒什麼用的。」

建中退休名師、《國寫笨作文》作者林明進也說，如今的考試型態，「寫你想寫的、寫你要寫的、寫你該寫的，這才是王道，」考生千萬不要套招，亂背別人準備好的文章，結果會是死路一條。

曾昭旭說，作文要好，最基本的功夫仍在閱讀的累積，以及生活經驗的拓展。莊溎芬進一步表示，寫作就像是烹飪，要有好的火候、要學搭配菜色，這些技巧學校老師可以訓練，「但烹飪的材料從哪裡來？材料是學校老師沒辦法給的，尤其是現在的考試，跟過去不一樣，要有自己的觀點、自己的經驗、自己的想法。」

清華大學教育與學習科技學系教授柯華葳曾以「讀寫素養」為題，進行深入且大規模的研究。結果發現，閱讀素養好的人，寫作素養也會好，「而影響閱讀素養的最關鍵因素就是閱讀興趣，所以最根本的，是要給孩子讀好的讀本、提升孩子的閱讀興趣。」

讀與寫是最關鍵、基本的素養

讀與寫，是一體的兩面，也是最關鍵、基本的素養。柯華葳強調，每個人不論是要解決問題、累積知識、發展潛能、參與社會等等，都需要讀寫素養。她以去年底的公投選舉為例，「資訊那麼多、那麼亂，你要有閱讀的素養才能判斷，而你想要表達你的看法，就需要有寫作的素養。又比方說，你要找工作，也得會寫履歷吧！」

柯華葳說，孩子未來要面對的世界很複雜，父母能給孩子最好的禮物，就是閱讀，「從小就開始陪伴孩子閱讀，引導孩子讀好的作品，讓孩子慢慢有思考的習慣，再透過寫作，去發展高階思惟，孩子會一生受用。」

這三招，為「寫作存摺」儲值

多數受訪老師都指出，靠學校老師的培養與訓練，學生要在大考作文中拿到中上的成績不會太難，但若想頂尖，就得搭配家庭教育，積累豐厚的寫作養分。 本期《未來Family》採訪多位大考作文拿下超高分數的學生，發現他們的共同之處是：從小父母就積極陪伴、打好閱讀基礎，長大後也持續自發性閱讀。以下是他們的具體做法：

一、從小養成習慣，從親子共讀到自主閱讀：目前就讀北一女的林昀宣，去年會考測驗的作文被心測中心選為範文。她回憶說：「從小陪我成長的就是各種故事，爸媽會唸故事給我聽，每天睡前也都會聽故事CD。」而且家裡的遙控器還被管制，她有空時只得看書。後來她把家裡的書都看光了，便開始到圖書館借書看。另一位會考獲選範文的邱子茵則記得，爸爸有空時總是在看小說或雜誌，耳濡目染之下，她有空也會拿起書來看。

去年學測作文獲得特優的沈佳慧說，小時候媽媽常常唸繪本給哥哥跟她聽，就算她偶爾坐不住或放空，媽媽還是不放棄的繼續唸。上了國小以後，她發現圖書館有很多好看的書，從此會自己去找書來看。

二、雜食性閱讀，跨領域涉獵：如今的大考題型強調跨領域，類型、主題不設限的「雜食性閱讀」，最能因應新作文趨勢，不僅能累積各領域的背景知識，還能培養閱讀理解能力，在考試時快速掌握文章重點。比方說，林昀宣從兒童繪本、《國語日報》、童詩，到兒童版成語故事、中國經典文學，甚至西洋青少年小說《波西傑克森》、《哈利波特》到漫畫《怪醫黑傑克》、《名偵探柯南》等，她都看。

「再長大一點，我也會看媽媽從公司帶回來的財經雜誌，甚至連傳單也要隨手拿來看，」林昀宣笑說。

沈佳慧也是從侯文詠到金庸、從文學到自然科普都愛看，甚至會讀報章雜誌上關於庫德族與加泰隆尼亞的獨立公投、川普新亞洲政策等專題報導，覺得吸收新知很有趣。

三、定期定量，持續積累不間斷：很多孩子的閱讀之路，到中學時就斷了，但這些作文高手即使課業繁忙，仍然保持定期定量的閱讀。例如沈佳慧在中學六年期間，每天睡前都會看課外書當成休閒。

106年學測作文全台最高分、現在就讀北醫醫學系的阮俊儒，從小就會看《兒童天地》等刊物，有定量閱讀的概念，即便是在大考前也會每天閱讀，真沒空時就翻翻報紙，看看國際新聞、社論、副刊等。他強調，閱讀不是走馬看花，「你的看法才是最重要的。看了之後想一想，記得問問自己：有沒有學到什麼事？有什麼反思？」

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