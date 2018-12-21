情侶窮到住噁臭蟑螂屋　應徵3萬會計變「鴛鴦車手」只拿7千

地方中心／高雄報導

鴛鴦車手潘姓男子與高姓女子19日遭到警方逮捕，兩人向警方供稱，因無業在網路上應徵工作，卻淪為詐騙集團車手，還沒領到約定薪資就落網。警方進到兩人住處搜查，卻發現光是客廳就塞滿了裝滿垃圾的黑色大垃圾袋，還有蟑螂四處爬，直呼恐怖。

▲鴛鴦車手住垃圾屋，警方直呼噁心。（圖／記者宋德威翻攝）

左營分局博愛四路派出所日前根據轄內ATM提款機遭詐欺車手提領資料，發現12月份有多處ATM遭提領，博愛所遂成立專案小組，經調閱遭提領地點ATM監視器畫面及擴大調閱沿路監視器畫面後掌握潘男及高女身分。

▲鴛鴦車手遭警方逮捕。（圖／記者宋德威翻攝）

19日警方持拘票及搜索票到兩人住處搜查，一進到屋內，惡臭撲鼻、滿屋垃圾及動物大便，還有蟑螂四處跑，令在場員警驚訝不已，直呼:「太恐怖了！這能住人嗎？」

面對警方詢問，兩人向警方供稱因沒工作，便在臉書上貼文應徵，一名網友向高女接洽，表示可以介紹月薪水三萬元的會計工作。高女心動與對方連繫，便找來男友一起工作，對方指導高女拿著所提供的提款卡前往各ATM提款機提領現金，提領後用該筆款項購買GASH遊戲點數卡，再把遊戲點數拍照傳給對方，完成一筆就會抽取不等金額當作報酬。

▲警方入屋搜索出提款卡等證物。（圖／記者宋德威翻攝）

高女還向警方表示，以為這只是一個工作，不認為是從事詐騙行為，工作至今只領到7000元，就被警方逮捕。據警方統計，兩人工作半個月共計在左營區內的ATM提款機提領11處35筆，總計提領金額約36萬元，詐欺案26件、被害人25人。全案偵訊後將兩人依照詐欺罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，最後更被裁定收押禁見。