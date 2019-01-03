解放軍試飛新初教機TA20　取代初教6「側面操縱杆與殲20相同」

▲TA-20教練機完成首次試飛。（圖／翻攝自觀察者網）

大陸中心／綜合報導

解放軍去(2018)年11月試飛DART-450單引擎渦輪螺旋槳飛機（型號為TA-20），該機型有望成為空軍新一代的初級教練機。TA-20搭載成都赫爾墨斯科技公司（Hermes）自主研發的Smart-210綜合航電系統，在側面操縱杆設計上也與殲-20相同，適合為殲-20第五代戰機培訓飛行員。

TA-20是中國中電科集團（CETC）蕪湖鑽石飛機製造公司與蕪湖市政府的合資企業（JV）產品，首次試飛在江蘇省的工廠進行。TA-20屬於全碳纖維串聯雙座軍民兩用教練機，配有側桿和氣動彈射座椅，最高速度為230節（時速大約426公里），服務上限為2.3萬英尺（7010公尺），續航時間超過8小時。值得一提的是，該機型從繪圖設計到首飛僅耗時1年。

▼初教-6初級教練機。（圖／翻攝自中國空軍）

根據外媒報導，解放軍空軍長期以來使用江西洪都航空工業集團（Hongdu）生產的初教-6教練機，該機型主要是讓航校的新學員體驗飛行感覺，一般則是採用教練-8充當初級教練機。教練-8能夠涵蓋初級、中級訓練要求的教練機，不過使用成本相對昂貴，因此軍方仍然需要一種能夠取代初教-6的初級教練機。

報導指稱，TA-20的使用成本相對低廉，每小時飛行平均成本大約500美元，低於初教-6每小時大約876美元，也低於教練-8每小時大約2189美元。成本降低對空軍飛行院校而言，意味著每年可提供更多的訓練時速，有助盡快完成相關訓練。報導也直言，目前TA-20僅處於試飛階段，能否成為解放軍所有飛行學院的制式裝備仍然有待觀察。

▼Smart-210綜合航電系統。（圖／翻攝自成都赫爾墨斯科技公司官網）