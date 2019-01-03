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山寨Supreme上海開第二家秒被噴漆　還跨足美容市場買起面膜？

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編輯／JJ

2018年年底鬧得沸沸揚揚的Supreme italia，在與三星的烏龍聯名計畫、狂言將在亞洲開70間店面和開始施工位於上海的旗艦店這些風波之後，雖然已經飽受各界的撻伐，仍然沒有要停手的意思，大陸網友在上海淮海中路看到正在裝修的Supreme店面，圍板下方還寫上了「社會主義核心價值觀」等文字。

▲上海淮中路新開supreme。（圖／翻攝自Hypebeast、微博）

▲淮海中路上的Supreme italia圍板。（圖／翻攝自Hypebeast）

很明顯的這又是山寨版Supreme italia送給大家2019的新年禮物，甚至還送給了大家一段無解的「社會主義核心價值觀」，但是看來民眾們也不賞臉，才沒多久，圍板上就已經被民眾噴漆寫下了表示擁護正版Supreme以及氣憤的字樣

▲上海淮中路新開supreme。（圖／翻攝自Hypebeast、微博）

▲大陸網友拍下了馬上就被塗鴉的圍板。（圖／翻攝自微博@小白哥乌拉诺斯）

另外，在Supreme italia所開設的旗艦店中，除了將會販售他們自家的潮流服飾，二、三樓竟然是提供美容護理產品！想學正牌Supreme跨足各種生活用品，在外界看來似乎太放肆了點，支持正版的民眾們寧願去買Supreme推出的滅火器吧！

▲上海淮中路新開supreme。（圖／翻攝自Hypebeast、微博）

▲山寨Supreme也跟進正牌，跨足美容市場，買起面膜。（圖／翻攝自WEIXIN）

▲上海淮中路新開supreme。（圖／翻攝自Hypebeast、微博）

▲超大的Box logo囂張挑戰正版Supreme。（圖／IG@gimmybon授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

還是要提醒愛潮流的大家，正版Supreme目前僅在美國、英國、法國及日本開設直營店，日本是亞洲地區唯一能夠買到正版Supreme的地方，尋找代購時也要更審慎的檢查。

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關鍵字：supreme italia,山寨supreme,supreme上海

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