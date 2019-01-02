打擊貪腐振興經濟！巴西新任總統就職：把國家從政治正確解放出來

▲ 博爾索納羅夫婦。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

巴西極右派政治領袖「巴西川普」博爾索納羅（Jair Bolsonaro）去年10日當選總統，並在2019年元旦這天宣誓就職。他提到，前幾屆政府的經濟政策相當不負責任，他要扭轉巴西的形象，把巴西變成一個強大且繁榮的國家，把國家從「這會主義和政治正確」當中解放出來，解決貪汙、犯罪、經濟管理不善等問題，「今天，我們開啟了巴西歷史的新篇章。」

巴西政府目前面臨的問題不少，包括長期以來萎靡不振的經濟、治安問題、震撼政治圈與金融界的大規模貪汙醜聞等，而現年63歲的博爾索納羅主張反貪汙、支持槍枝，憑藉著對當權者的憤怒選上總統，而他的內閣成員有多達三分之一是前軍官。

在1日的總統就職典禮上，博爾索納羅重申多項競選承諾，包括強化軍警執法掃黑、放寬一般民眾持有槍械、振興巴西經濟等，而以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、匈牙利總理奧班（Viktor Orban）、美國務卿蓬佩澳（Mike Pompeo）等人都到場致意。

此外，他也計畫在未來一年推動大規模國營企業私有化，重新清點國家資產，以最快時間推動開放雨林開墾等投資案，「我會努力不懈的工作，讓巴西實現自己的命運…我鄭重宣告，我要加強巴西的民主。」

▲ 博爾索納羅宣誓就職，除了有萬名軍警駐守，數萬名支持者也紛紛前來朝聖。（圖／路透）

回到就職前夕，他受訪時提到，巴西的官僚體系讓民間企業拓展業務的成本昂貴且困難重重，誓言要把這些「巴西成本」全數清除，「巴西各地有數百個官僚機構…我們必須把這些爛攤子整理一下。」

事實上，博爾索納羅當過陸軍上尉，也曾擔任7屆國會議員。只不過，他同時也是一名極具爭議的政治人物，被外界冠上「巴西川普」的稱號，不但公開崇尚巴西1985年結束的軍事獨裁，更曾對LGBTI群體、女性等對象發表大量歧視性言論，甚至脫口寧願親生兒子死於意外事故，也不要他是個同性戀。

此外，博爾索納羅在氣候議題、中東局勢等方面的主張與美國總統川普也很雷同，曾暗示巴西可能會退出2015年的巴黎氣候變化協議，主張把巴西駐以色列使館從特拉維夫遷至耶路撒冷。

面對博爾索納羅宣誓就職，川普在推特發文提到，「美國與你同在！」