「這封信太棒了」川普收到金正恩來信…期待再辦川金會：我們友好關係

▲美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩會面。（圖／路透社，資料照）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）2日在白宮向記者表示，他收到北韓領導人金正恩的新年來信，相當期待兩人可以再次舉行第二次「川金會」。他沒有透露信件內容，僅說「這封信真是太棒了」，而面對媒體提問金正恩處理朝鮮半島無核化的進程貌似陷入停頓，川普甚至辯護「我也沒有強調要處理多快」，但兩人確實建立了友好的關係。

金正恩發表2019新年致詞時，有別於以往站在講台上的方式，而是選擇坐在辦公室沙發上；北韓中央電視台也破例公開他穿著西裝，步入勞動黨總部的畫面。金正恩說道，將致力於朝鮮半島無核化、建立和平體制，「未來隨時準備好再與美國總統面對面，將努力達成國際社會都樂見的成果。」

但金正恩同時也態度強硬指出，「若美國不遵守在全世界的見證之下立下的承諾，錯估我國人民的耐性、單方面強求，持續對共和國施加經濟制裁與壓迫，我們就不得不優先守護國家自主權和利益，尋找其他能夠達成朝鮮半島和平與穩定的途徑。」

▲美國總統川普（Donald Trump）相當期待與北韓領導人金正恩再次會面。（圖／路透社，資料照）

川普在白宮向記者表示，接獲金正恩的新年來信，「這封信真的太棒了！」他很樂意分享內容，但他沒有當場這樣做，只表明相當期待能和金正恩舉行第二次「川金會」，「我們確實建立了非常好的關係，我們可能會再見面喔。」

金正恩的新年談話時也相當有決心可以進行朝鮮半島無核化，同時暗示北韓不會再製造核子武器，只要華府採取「相對應」的行動。這是他首次暗示北韓不會再製造核子武器，且願意繼續和美國和南韓政府會談，實踐「不在製造、使用、散布核武」的決心。