　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

「這封信太棒了」川普收到金正恩來信…期待再辦川金會：我們友好關係

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩會面。（圖／路透社）

▲美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩會面。（圖／路透社，資料照）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）2日在白宮向記者表示，他收到北韓領導人金正恩的新年來信，相當期待兩人可以再次舉行第二次「川金會」。他沒有透露信件內容，僅說「這封信真是太棒了」，而面對媒體提問金正恩處理朝鮮半島無核化的進程貌似陷入停頓，川普甚至辯護「我也沒有強調要處理多快」，但兩人確實建立了友好的關係。

金正恩發表2019新年致詞時，有別於以往站在講台上的方式，而是選擇坐在辦公室沙發上；北韓中央電視台也破例公開他穿著西裝，步入勞動黨總部的畫面。金正恩說道，將致力於朝鮮半島無核化、建立和平體制，「未來隨時準備好再與美國總統面對面，將努力達成國際社會都樂見的成果。」

但金正恩同時也態度強硬指出，「若美國不遵守在全世界的見證之下立下的承諾，錯估我國人民的耐性、單方面強求，持續對共和國施加經濟制裁與壓迫，我們就不得不優先守護國家自主權和利益，尋找其他能夠達成朝鮮半島和平與穩定的途徑。」

▲美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩會面。（圖／路透社）

▲美國總統川普（Donald Trump）相當期待與北韓領導人金正恩再次會面。（圖／路透社，資料照）

川普在白宮向記者表示，接獲金正恩的新年來信，「這封信真的太棒了！」他很樂意分享內容，但他沒有當場這樣做，只表明相當期待能和金正恩舉行第二次「川金會」，「我們確實建立了非常好的關係，我們可能會再見面喔。」

金正恩的新年談話時也相當有決心可以進行朝鮮半島無核化，同時暗示北韓不會再製造核子武器，只要華府採取「相對應」的行動。這是他首次暗示北韓不會再製造核子武器，且願意繼續和美國和南韓政府會談，實踐「不在製造、使用、散布核武」的決心。

ET快訊
「蔡英文會害民進黨」李遠哲、吳澧培、彭明敏、高俊明將公開呼籲
高雄跨年木瓜牛奶賺32萬！狂賣2萬杯　劉寶傑嚇呆笑出來

關鍵字：川普,金正恩,朝鮮半島無核化,朝鮮半島,北韓,川金會,日韓要聞,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普回應金正恩新年演說「期待見面！」　美國務院：不予置評

遭老婆斷根「至少6公分」丟窗外！他手術接回增大…睡70女轉行AV界

網瘋傳運勢排行榜！2019年「運氣最旺」生日曝光　最後一名先哭了

「這封信太棒了」川普收到金正恩來信…期待再辦川金會：我們友好關係

羅姆尼重砲復出　參議院就職前狂轟川普「不夠格當總統」

川普推特語錄／希望羅姆尼別廢話　把心思放在他能幫上忙的事情

警察護送清晨抄捷徑闖關　2女性打破世紀禁忌踏入印度神廟

越南貨櫃車失控連撞21機車　釀4死18傷

死亡增至20人…俄羅斯跨年前氣爆　西伯利亞10層高樓炸毀

車頂綁全新彈簧床墊…邊防警一刀割開　2人「睡醒臉」爬出

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

王嘉爾興奮喊：我贏了 萌娃無反應..敷衍回「我的媽」

全球跨年煙火7分鐘一次看！　紐約情侶「彩帶雨」擁吻迎2019

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬救：實在不忍心...

周孝安神復合…李京恬控瘋狂偷吃！　1天前才分手「難怪你不願公開我」

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

遭老婆斷根「至少6公分」丟窗外！他手術接回增大…睡70女轉行AV界

網瘋傳運勢排行榜！2019年「運氣最旺」生日曝光　最後一名先哭了

「這封信太棒了」川普收到金正恩來信…期待再辦川金會：我們友好關係

羅姆尼重砲復出　參議院就職前狂轟川普「不夠格當總統」

川普推特語錄／希望羅姆尼別廢話　把心思放在他能幫上忙的事情

警察護送清晨抄捷徑闖關　2女性打破世紀禁忌踏入印度神廟

越南貨櫃車失控連撞21機車　釀4死18傷

死亡增至20人…俄羅斯跨年前氣爆　西伯利亞10層高樓炸毀

車頂綁全新彈簧床墊…邊防警一刀割開　2人「睡醒臉」爬出

「月光假面」重出江湖 默默行善 捐助交通意外孤兒

遭老婆斷根「至少6公分」丟窗外！他手術接回增大…睡70女轉行AV界

「蔡英文會害民進黨」李遠哲、吳澧培、彭明敏、高俊明　將公開呼籲勿選2020

「韓國瑜鼠年影響力最強」搭上2020大選　命理師：今年韓冰旺父

冬天靠「免手持雨傘」解救冰冷雙手！　惡劣氣候裡，全身都好暖

Sandy「23年來沒出門跨過年」！　曝吳宗憲鐵血家教…網傻眼：超嚴格

韓劇直接拿炸雞當主題！　《101》金素慧搭擋190男模：脖子好酸

若今夏留不住雷納德　美媒預估暴龍將交易羅瑞徹底重建

單身掰！「這9個年份出生」2019桃花會旺　專家：9月生易陷畸戀

網瘋傳運勢排行榜！2019年「運氣最旺」生日曝光　最後一名先哭了

李民基、庭沼珉第一次見面就接吻！　《今生第一次》公車站在高雄

網友嗆：「熊抱學姐」必須死！　熊讚抖一下拿起盾牌：衝著我來

國際熱門新聞

印度女孩2月大被狠父潑酸毀容「..

割開全新彈簧床墊　竟爬出2活人

抽到電風扇迎新年！他合照笑超爽..

越南貨櫃車失控連撞21機車　4..

清晨抄捷徑闖關！2女性破禁忌踏..

爸怒吼「去死！」　原來是打蜘蛛

雲霄飛車故障　8人卡52公尺高..

俄羅斯跨年前氣爆　死亡增至20..

羅姆尼重砲批川普：不夠格當總統

運勢排行榜　2019運氣最旺生..

16年州長創紀錄　帶加州翻轉赤..

川普：現在我們得面對羅姆尼了

突然發現懷孕　龍鳳胎生日竟差「..

季辛吉：中美將建立新體系新關係

更多熱門

相關新聞

羅姆尼重砲批川普：不夠格當總統

即將就任聯邦參議員的美國共和黨大老羅姆尼（Mitt Romney）近日投書媒體，重砲批評川普根本「沒能力做好美國總統」。羅姆尼曾於2012年披共和黨戰袍角逐總統大位，但卻敗給尋求連任的歐巴馬；川普2日以此事譏諷他是否貴人多忘事，呼籲他應該多把心思放在幫忙邊境安全上。

川普：現在我們得面對羅姆尼了

季辛吉：中美將建立新體系新關係

防駭大作戰！日本將立法禁用國外資料庫　

川普邀兩黨領袖參加邊境安全簡報

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

國中女初經穿血褲上課　被笑到淚崩

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知口袋內藏「秘密紙條」

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

印度女孩2月大被狠父潑酸毀容「只因性別」

友達要滿了！12星座「真愛曝光了」

張婷婷公開親生兒：我不是死人妖

虐死邱小妹！他求和解：入獄後賺的錢全賠

信用卡10年最慘　神人公開4組合

男大生遭開2槍亡　友出面還原真相

夜遊八卦山同伴嚇逃　他下秒一瞥急掉頭

偷吃鴻海副總被曝光！她：好想殺死老公

鴻海副總偷吃部屬妻！女認：很開心

隋棠1歲女兒「長髮披肩+大眼」萌翻

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版　停止所有演出

沈月「無P圖真面目流出」！全身打回原形…網一看傻了

更多

最夯影音

更多

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面