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影／探索「兩制」台灣方案　習近平：一個中國原則進行民主協商

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大陸中心／綜合報導

中共總書記、國家主席習近平2日上午出席《告台灣同胞書》40週年紀念會時發表演說，除了重申「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的「九二共識」，更提出探索「兩制」台灣方案，將會考慮台灣現實情況、吸收兩岸各界意見和建議，推動和平統一。

▲中共總書記習近平。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲中共總書記習近平。（圖／記者蔡浩祥攝）

2019年是中共全國人大常委會發表《告台灣同胞書》40周年，紀念會2日上午在北京人民大會堂舉行，習近平在演說中提出五項和平共處、推進「祖國統一」的政策主張。他表示，「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式，制度不同不是統一的障礙，也不是分裂的藉口，藉由「兩制」的具體實現，將讓台灣人的社會制度、生活方式、私人財產、宗教信仰和合法權益等得到尊重與保障。

習近平強調，「台灣問題是中國內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情」，兩岸關係是「家裡事」，應由兩岸同胞「家裡人」來協商共議，長期存在的政治分歧問題是影響兩岸關係穩定的因子，應本著對「民族」、「後世」負責的態度來解決政度對立，實現台海持久和平。

▲《告台灣同胞書》40周年紀念會，今早10時在人民大會堂舉辦。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲《告台灣同胞書》40周年紀念會，在人民大會堂舉辦。（圖／記者蔡浩祥攝）

對於如何實現統一，習近平在演說中提議，在堅持「一個中國原則」、「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來進行廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排，以對話取代對抗、以合作取代爭鬥、以雙贏取代零和。

大陸官媒《環球時報》在習近平演說後也發表評論，臺灣局勢整體上的主導權和主動權已經掌握在中國大陸這一邊，如果下決心軍事解決問題，統一臺灣早就可以實現，而和平統一是的更高標準，從一種善意開始，隨著綜合實力的提升逐漸變成為堅實的自信，並且落實為具體政策。此外，和平統一還意味著是不可阻擋的進程，在過去，怎麼對待大陸基本由臺當局說了算，臺縣市當局可以積極拉近當地與大陸的關係，臺企業和民眾更可來大陸發展，從而形成繞開臺當局的兩岸民間融合。

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關鍵字：告台灣同胞書，一國兩制,習近平,九二共識

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