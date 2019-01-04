1.1萬買「代購Dyson」吹風機　結果是540元的山寨版！

▲上海警方在廣東將戴森吹風機假冒工廠搗毀。 （圖／澎湃新聞）

大陸中心／綜合報導

英國電器公司戴森（Dyson）近幾年在大陸銷售火熱，招牌產品吹風機更深受白富美青睞。上海公安於2018年底破獲一起假冒案，不法分子將成本價人民幣120元（約台幣540元）的山寨吹風機以「打折貨、代購」售賣，打出專櫃5至9折的價格吸引消費者，僅去年就獲利人民幣1000多萬元。

根據《澎湃新聞》報導，上海公安機關於2018年12月14日破獲該起假冒戴森吹風機一案，抓獲黎某、楊某等36名主要犯罪嫌疑人，搗毀生產窩點2處，繳獲假冒品牌成品吹風機近400台，半成品1500餘台，各類零配件20餘萬件，這也是全球範圍內首例該產品的假冒案件。

警方於去年8月成立專案組調查並發現，山寨吹風機以「歐版、打折貨、代購」為噱頭在網路販售，售價通常在人民幣2200至2300元（約台幣9900元至1.03萬元）之間，相比售價人民幣2990元（約台幣1.3萬元）的正品，對消費者具有一定的吸引力。

▼戴森吹風機台灣官方售價。（圖／Dyson台灣官網）

經調查，犯罪嫌疑人楊某夫婦在廣東成立DMSA公司，聘請專業技術人員對戴森吹風機進行拆卸分析，自行研發了生產流水線，隨後雇用大量工作人員，成立採購部負責採購零件，生產部負責流水線生產組裝，倉儲部負責異地儲運，開展批發零售假冒商品違法犯罪活動。

該犯罪團夥分工明確，由楊某夫婦負責製假工廠運作，由黎某團夥負責網路批發銷售，形成了「製假工廠＋網路批發＋電商零售」的營業一條龍，山寨吹風機被銷售至廣東、福建、江蘇、浙江、上海等多個省市。

該犯罪集團光是在2018年制售假金額就高達人民幣1000多萬元人民幣。目前，楊某等36名犯罪嫌疑人因涉嫌假冒注冊商標罪被依法採取刑事強制措施，案件在進一步偵辦中。

▲小紅書上關於Dyson的搜索內容。（圖／記者蔡儀潔攝）

Dyson於1993年在英國威爾特郡馬姆斯伯里（Malmesbury）成立，世界首家研發生產旋風分離式吸塵器和首家生產無葉風扇的公司。它自2012年進軍中國後營收大增，《36氪》指出，Dyson於2016年營收增幅達244%，2017年營業額同比增長40%達到了35億英鎊，其中73%的增長來自亞洲，中國已成為其第三大市場。

Dyson標榜貴婦路線，通過在小紅書、抖音等社交媒體給品牌打上「女神必備」、「白富美」、「高品位」等元素。截至4日，小紅書上「dyson」有2萬4335篇筆記，「dyson吹風機」有1萬4914篇筆記，「panasonic 吹風機」僅有7655篇筆記。