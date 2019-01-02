北京觀察／探索「一國兩制」台灣方案　「習五點」緊抓兩岸主導權

▲中共總書記習近平。（圖／記者蔡浩祥攝）



文／蔡浩祥

中共總書記習近平出席《告台灣同胞書》40周年紀念會，近35分鐘演說，重點聚焦於探索「一國兩制」台灣方案，提出「習五點」推動兩岸和平統一進程。這是習近平上任迄今，最明確、清晰的兩岸統一方案，也是北京緊抓兩岸關係主導權的開始。

這場《告台灣同胞書》40周年紀念會，習近平提出五項對台重要主張，全國政協主席汪洋在總結時，以「指引新時代對台工作的綱領性文件」稱之，呈現出北京對台「一國兩制」方案的雛形。

首先，兩岸「和平統一」無疑是這場紀念會的主旋律，「和平發展」、「和平統一」不斷從會中高層口中說出，加上習近平的重要講話，形同否定大陸內部近年持續延燒的「武統」論。

不過，習近平雖強調不承諾放棄使用武力，但主要對象是境外與台獨勢力，而非台胞。與以往不同的地方在於，這是習近平任內首次就對台動武有更進一步論述，清楚界定對象，「中國人不打中國人」。

▲《告台灣同胞書》40周年紀念會，今早10時在人民大會堂舉辦。（圖／記者蔡浩祥攝）



其次，則是就「一國兩制」台灣方案，習近平首次提出「具體倡議」，呼籲兩岸各政黨、各界分別推舉代表性人士，在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，進行民主協商，就兩岸關係和平發展達成制度性安排。

不難發現，習近平在論述時，有很大篇幅說明「一國兩制」的具體實施，甚至意有所指反嗆蔡政府「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口」、「絕不為台獨留任何空間」。

換言之，習近平的對台方針不在於台灣是否統一，而是預設統一後如何治理。

面對美國等境外勢力影響，習近平以「兩岸的事，是家裡人的事」論之，加上前述不放棄使用武力的對象，展現既無懼也不容境外力量干涉。

整場紀念會下來，習近平未提及兩岸統一「時間表」，推動兩岸關係和平發展達成「制度性安排」的表述，卻展現出對統一的急迫、使命感。「習五點」也意味著今後北京在促統問題上，會有更多積極、主動作為。