傳賴清德不爽蘇貞昌接閣揆　鄭麗文轟：神經病、實在有夠假！

政治中心／綜合報導

行政院長賴清德被爆出將在1月中請辭，外傳前行政院長蘇貞昌將回鍋閣揆，但是總統蔡英文卻表示「沒提過」。對此，前行政院發言人鄭麗文在節目《少康戰情室》表示，賴清德不爽有人放出蘇貞昌接任的消息，她批評明明就要離職了，卻不准找人接任，「你是不是神經病、實在有夠假」。

外傳，賴清德做到「臨時會審完總預算」大約1月10左右就會走人，蔡英文也正在找尋接任閣揆的適合人選，不過，鄭麗君卻爆料賴清德為此不爽，她怒轟，「賴清德不是決心要走嗎？那蔡英文不能去找人難道每天去求你嗎？你是不是神經病嘛？」

鄭麗文認為，賴清德要離職，蔡英文找人很正常，找閣揆是國家何等大事， 賴清德有什麼資格不爽，認為他應該要很高興，支持新閣揆才對。鄭麗文說，從蔡英文跟賴清德處理這件事情上，就暴露出這兩個人「實在有夠假」。

▲有消息傳出，蘇貞昌將回鍋接任行政院長，賴清德疑似為此不開心。（合成圖／記者黃克翔、周書羽攝）

鄭麗文指出，難道要審完預算那天才去找人嗎？這樣要蔡英文去哪找？你（賴清德）要走了還這麼不乾脆不瀟灑，另外也批評，蔡英文處理此事跟對台北市長柯文哲的態度一樣「前倨後恭」，不會做人。

蔡英文日前和媒體茶敘時談到閣揆人選，她表示跟黨內很多的人都有廣泛的交流，其中也包括蘇院長，但結論一樣，就是要把賴清德留下來是最好的，最近就有一次的會面，也是認為優先要把他留下來，而對於蘇貞昌將回鍋接任，蔡英文則說，「我沒有提，哪來他的同意」。