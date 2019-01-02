湯文章／【大法官開庭】法庭之友說的是專家意見或公開遊說？

▲《憲法訴訟法》引進了「法庭之友」制度，可指定專家、學者等就相關問題提供專業意見或資料，但美國的「法庭之友」演變成「遊說法官採取特定的見解」。（圖／視覺中國）

擴大人民參與審判，避免法官審判的專斷、錯誤，是多年來司法改革的目標，其中的方法有採取人民陪審、參審、觀審，或現在研擬的國民法官等制度。而在英美法體系上，為展現審判民主化，早有「法庭之友」（amicus curiae）制度的設計。

近日立法院三讀通過《憲法訴訟法》，其中第19條第1項規定，「憲法法庭審理案件認有必要時，得依職權或依聲請，通知當事人或關係人到庭說明、陳述意見，並得指定專家、學者、機關或團體就相關問題提供專業意見或資料」、第20條第1項規定，「利害關係人亦在得到法庭許可後，提出專業意見，並揭露其與當事人之關聯」，明確引進「法庭之友」制度。

在明確立法之前，現行《民事訴訟法》第326條規定，「由法院或當事人合意選任鑑定人」；《行政訴訟法》第162條規定，「法院認有必要時，得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見」；最高法院民事事件行言詞辯論要點第3點規定，「合議庭認有必要時，得選任專家到場陳述或以書面提出意見。前項書面意見應告知兩造。合議庭選任專家前，得命兩造陳述意見」。此外，《司法院大法官案件審理法》第13條及施行細則第14條亦規定，「大法官解釋案件，得依請求或逕行通知聲請人、關係人及有關機關說明，或為調查；為調查時，得邀請專家學者到院說明」。

實務運作上，我國智慧財產法院已就多起訴訟案件，依職權主動使用「法庭之友」制度，最高法院也在許多民事事件及刑事案件舉行言詞辯論時，邀請專家學者提供書面或到庭陳述意見，而大法官就釋字解釋邀請學者專家作法律意見鑑定更屬常態。另在RCA（美國無線電公司Radio Company of America）勞工職災訴訟，「美國全國製造商協會」（National Association of Manufacturers, NAM）與「美國全國對外貿易理事會」（National Foreign Trade Council, NFTC）也被動的向最高法院提出「法院之友意見書」（amicus curiae brief）。

「法庭之友」制度最早源自於古羅馬法，是針對法院可能不易理解的議題提供建議，特別是在面對社會矚目案件或重大法律議題時，容許兩造以外的人表達意見，敦促法院進一步思考案件的影響力，從程序正義的角度，也可以增進司法的公信力。換言之，這是對法官審判合法的公開關說，但僅止於法律意見，不包括事實認定。雖然其所提供的法律意見未必會拘束法官，但外國實證研究顯示，事實上還是會產生一些實質的影響力。

至於影響力的多寡，則取決於「法庭之友」是中立的，還是利害關係的；是政府的，還是民間的；是主動的，還是被動的，亦或是法院依職權找來的。通常中立的「法庭之友」也是主動的，都是學者、專家、民間公益團體、政府機關，與訴訟結果並無利害關係，但基於公益的目的提供專業意見予法院，或為政策、立法目的辯護，希望藉由其所提供之法律意見，將訴訟結果導引助於公益或與政策、立法目的相符，這類「法庭之友」的意見被法院採納的可能性較高。

具利害關係的「法庭之友」也是主動的，大都是訴訟當事人基於勝訴的考量，聘請學者、專家撰擬專業意見予法院，冀望影響訴訟結果。這類「法庭之友」的意見被法院採納的可能性最低。另外，法院依職權找來的「法庭之友」，自然是法院審理特定事件時，認為法律適用有重大爭議專業不足，而主動尋求專家協助，此類「法庭之友」的意見被法院採納的可能性當然最高。

訴訟當事人有可能藉由「法庭之友」的包裝來影響法院的訴訟結果，因此在程序上就有必要對於「法庭之友」的產生作若干規範。美國Supreme Court Rules第37.6條規定，若意見書是由私部門的當事人所提出，則必須揭露該意見書的作者有哪些人，又有哪些人有出資贊助，這是為了避免出現當事人偽裝成「法庭之友」，撰寫意見書支持己方陣營的情況。剛通過的《憲法訴訟法》第19條第3項也有類以規定。

在目前的數位科技下，大數據及人工智慧已經有提供法官審判資訊多元化的功能，可以輔助法官避免專斷，足以取代「法庭之友」的意見，縱使有欠妥適的意見亦可在公開的機制下被過濾，法官獨斷的可能性微乎其微！另依照我國國情，會有多少人真正願意誠實揭露報酬資訊來源？

更早有論者指出，美國現代的「法庭之友」制度的目的已從「避免法官犯錯」演變成「遊說法官採取特定的見解」。這是因為人們發現，法院判決的影響力遠遠超越當事人的特定個案，所以有必要提供一個途徑，使當事人以外的社會中其他聲音能夠進入法院。換言之，「法庭之友」制度已變成特定團體公開關說法院採取特定見解，來影響社會的價值取向，目前我國實務運作的結果也有類似的傾向，「法庭之友」已變成法官裁判的背書工具。因此，「法庭之友」還是當初的法庭之友嗎？

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●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。