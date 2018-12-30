尤美女／【大法官開庭】憲法訴訟—人民基本權利的守護者

▲立法院三讀通過了《憲法訴訟法》，法院的判決結果有違憲之虞，便可以聲請大法官審查。（圖／記者屠惠剛攝）

2018年 12 月 18 日，立法院三讀通過了《憲法訴訟法》，以後大法官審理案件要開庭、下判決；違憲的門檻也降為2／3出席，總額過半數同意；大法官受理、不受理案件、作出判決時，都要附理由並具名，以對自己的決定負責，以利人民監督。

更重要的是新引入「裁判憲法審查」制度，也就是法律本身沒有違憲，但法院在適用法律的過程，沒有考慮到當事人受憲法保障的基本權利，以致裁判結果對當事人的基本權利造成重大侵害。以前只有法律或命令有違憲之虞，才能聲請大法官解釋。此次修法，讓法院的判決結果有違憲之虞，也可以聲請大法官審查。

關於「裁判憲法審查」最有名的案例，即是老兵鄧元貞先生，他 1940 年在福建結婚，1949 年隻身隨著國民政府來台後，因「反攻大陸」無望，1960 年在台灣再婚生子。二十年後，大陸改革開放，他的元配移居香港，跟鄧先生取得聯絡，得知鄧先生在台灣另組家庭，乃於 1986 年透過律師跨海向法院起訴，以元配的身分，依據民法「禁止重婚」的規定，請求撤銷鄧先生在台灣的婚姻。

法院也確實按照這些規定撤銷了鄧先生在台灣的後婚。但是判決做出來之後引起軒然大波：因為政治因素使得夫妻分隔兩地，不知對方是生是死，也重聚無望，於是組成新家庭，這種狀況究竟與一般的重婚事件（例如騙婚、娶二房）有所不同；而當時像鄧先生一樣，在台灣重組新家庭的事例很多，若全都要比照辦理撤銷婚姻，反而拆散更多家庭、有害社會秩序。

為了解決這個問題，當時的法學家們提出了各種方案，鄧先生也孤注一擲，向大法官聲請釋憲。但大法官不是什麼樣的案件都能受理的。人民覺得裁判不公，不可以直接拿到大法官面前要求一個交代，還必須很具體講清楚「我覺得這個裁判中用到的哪一些法律或命令是違憲的」（這叫作「法規範憲法審查」）。就鄧元貞先生這個案子來說，裁判用的「禁止重婚」的民法規定，很難說是違憲的，但法律落實在具體個案中，反而造成了對人民基本權利重大的侵害。

當時的大法官們為了解決這問題偷偷踩了紅線，做出了釋字 242 號解釋。大法官說，民法禁止重婚的規定，是為了維護一夫一妻的社會秩序，沒有牴觸憲法；但是，在國家遭逢重大變故讓夫妻無法團聚所發生的重婚，跟一般重婚不同，直接撤銷後婚姻，反而嚴重影響家庭關係、妨害社會秩序，與憲法第 22 條保障人民自由及權利之規定有所牴觸。

釋字 242 號解釋其實就已經是在做「裁判憲法審查」了。不過，在釋字 242 號之後，大法官就沒有再做出類似的決定，畢竟依法大法官就只能做「法規範憲法審查」而不能「裁判憲法審查」，身為憲法的守護者總不能一直踩紅線違規，很多案子也沒有像鄧元貞案這樣的時代背景，能說服大法官必須要冒著違規的風險加以介入。因此，許多法規本身沒違憲，但法院在適用時的見解違憲的案子，大法官們也只能含淚駁回。

在去年的司改國是會議中，已經做成決議要求我國正式引進「裁判憲法審查」的制度，讓大法官在遇到這種案子，認為有憲法上重要性或者有貫徹聲請人基本權利的必要時，可以把案子選進來處理。我們這次的修法，就是落實司改國是會議的決議，讓大法官們面對這些案子，不必再含淚駁回。

或許有人會問，我們法院現在是三級三審，最上頭就是最高法院，有了「裁判憲法審查」，大法官們是不是變成「第四審」？大法官們跟一般法院的任務不一樣：大法官不是在糾正下級法院適用法律或認定事實有錯誤，而是像鄧元貞案這種「法院對憲法保障的基本權意義有原則上誤解，並且實質上對個案造成影響」的案子，給予救濟。

最後，修法通過後，還需要在三年內完成相關配套，才能提供人民更周全及優質的權利保障。我衷心希望各方能一起努力，讓憲法訴訟成為真正保障人民、讓人民有感的司法改革。

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●尤美女，立法委員，投入婦運35年，推動諸多性平法案，現致力於婚姻平權。以上言論不代表本報立場。