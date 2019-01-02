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中國2019年座右銘　《環時》：做好自己的事情，才能穩健前行

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▲▼2019年中國座右銘：做好自己的事。（圖／CFP）

▲《環球時報》：2019年中國座右銘「做好自己的事」。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

2018年中美貿易戰的摩擦升級來得很突然，不過日前雙方領導人通過電話，對於中美關係在外界看來，都釋放出積極的信號，但兩國會如期達成協議嗎？大陸官媒《環球時報》1日發表社論指出，「不管雙方溝通的臨時效果如何，要想長期影響這種溝通的形勢，中國最重要的恐怕是做好自己的事情，這無疑是中國在這個越來越躁動世界上穩健前進的生命線」。

社論表示，2019年迎著中國人民和世界各國人民的期待終於走來，對於有準備且有能力集體應對挑戰的國家來說，它將是公平的一年，「但是很多機構預測了世界範圍內2019年的各種不確定性，從眾院被民主黨控制後的美國內政到印度大選，從可能爆發的地緣政治危機到全球股市震盪，其中美國對華貿易戰繼續進入了幾乎每一個風險清單中。兩國會如期達成協議嗎？」。

「確定性是最受人類歡迎的東西之一，而當風吹起來的時候，大國往往有把握確定性的更多資本」。社論指出，各種預言讓人眼花繚亂，不過進入2019年，大多數中國人最先想到的是，這是中華人民共和國成立70週年，是大慶之年，「這一聯想帶給國人的積極展望無疑是強勁的，沒有任何對不確定性的擔心能夠取代或壓倒上述展望」。

有些外媒認為，中國2019年過得怎樣，關鍵在於中國能否「不惜代價」與美簽署全面貿易協定。社論說，「2019年中國面臨對內對外的大量工作，中美關係無疑很重要，力爭達成中美貿易協定又是當務之急」。習近平主席與川普總統於1日凌晨就慶祝中美建交40週年互致賀信，而日前兩人通電話的基礎上再為穩定中美雙邊關係發出積極信號。

「現在應當說是中美貿易摩擦升級以來，雙方解決這一嚴重糾紛政治氣氛最有利的時候」。不過在另一方面，社論提出，「中美關係的一些重大不確定性繼續存在，包括如能達成貿易協定，是否意味著中美經濟合作徹底穩定下來？以及即使中美貿易實現相對穩定，美國對華技術限制是否會進一步擴大，華盛頓是否會繼續加大對華地緣政治等其他壓力呢？」。

▲▼2019年中國座右銘：做好自己的事。（圖／CFP）

▲上海市

「中美關係的複雜性超月了人類歷史上大國關係的經驗，最直接的手段應是外交溝通，但不論雙方溝通的臨時效果如何，要想長期影響這種溝通的形勢，中國最重要的恐怕是做好自己的事情」。社論主張，「中國當下和今後的大部分真功夫必須下在落實改革開放戰略部署、加快實現國家治理體系和治理能力現代化上。一旦中美達成全面貿易協定，需要有更開放、更現代的社會治理基本面與之相呼應，實現迎創新的局面」。

社論表示，「中美90天談判達不成協議不是人們希望看到的，但那樣的可能性必須考慮進去」，「那種情況下，做好中國自己的事情更是我們的不二選擇；進一步打好中國經濟社會發展的基礎，取得改革開放的紮實成就，中國才能做到東方不亮西方亮，才能內生出更加強勁的發展動力，對吸引全球各個方向的合作形成擋不住的魅力，來自美國方向的施壓才會被更有效地瓦解、沖淡」。

社論強調，「現今已沒有任何外部力量能影響或主導中國的國家命運了」，「中華民族再次將自己命運歷史性地掌握在了自己手中」，「中國今後是否能走得更加穩健些，將首先取決於我們能在多大程度上把自己應當開展的各項調整和改革做到位」。

「2018年中美貿易摩擦升級來得很突然，中國的選擇既不是退讓，也不是對抗」。社論說，「我們就是要讓自己作為世界第二大經濟體不斷更新、完善，讓國家的活力和合作能力都最大化」，「這無疑是中國在這個越來越躁動世界上穩健前進的生命線」。

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關鍵字：中國,美國,中美關係,環球時報

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