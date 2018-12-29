花博「森隆活虎館」攝影比賽　元旦開跑

▲花博后里森林園區森隆活虎館。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

座落台中花博后里園區的全球首座全紙材裝置藝術「森隆活虎館」，已成為花博熱門打卡景點之一。台中市政府將舉辦總獎金6萬元的森隆活虎館攝影比賽，元旦起跑，並開放網路報名，歡迎攝影愛好者報名參加。

花博后里森林園區「森隆活虎館」，由國內造紙大廠正隆紙業公司贊助，使用4萬4168公斤回收瓦楞紙，藏有750顆環保LED太陽能燈，形塑長15公尺、高9.5公尺的石虎外型曲線，晚上點燈後，石虎外型星光閃閃，上千隻紙管隨風搖曳，像是石虎的毛被吹動。白天、黃昏或夜晚都能觀賞到不同姿態之美。。

中市經發局表示，為了傳遞千姿百態石虎風姿與精美的紙雕藝術，「森隆活虎館」將舉辦攝影比賽，民眾在2019年元旦開始至2月28日止，拍攝以正隆森隆活虎館為主題的照片，即可參賽，預訂於3月中下旬由評審公布得獎名單。

經發局說，攝影比賽總獎金6萬元，前3名可分別獲得獎金30000、20000、10000元，其他獎項還有1年份蒲公英環保衛生紙、紙樂屋小樹椅等。活動詳情請上網（http://2019clcphoto-contest.bhuntr.com）查詢及報名。

另外，森隆活虎館元旦假期也陸續推出活動，今（29）日至108年1月6日，遊客與館內花牆合照，標註「#正隆森隆活虎館我就是美」，上傳個人FB頁面並設定公開，就有機會抽中紙樂屋疾風彈珠台，預計108年1月8日隨機抽出5位幸運遊客，並在蒲公英FB公布得獎名單。而正隆可愛的「小蒲」、「小英」吉祥物也將於12月31日、元旦兩天下午12時、13時、14時於「森隆活虎館」舉辦見面會，陪小朋友度過歡樂元旦假期。