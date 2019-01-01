跨年夜惡煞瘋狂掃射！　彰化秀水當舖及2豪宅挨轟50槍

▲跨年夜秀水鄉發生槍擊案，鐵捲門上數不清的彈痕，都被貼上膠帶。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

跨年夜不平靜！1日凌晨彰化縣秀水鄉安溪村1家當舖，遭到歹徒用槍瘋狂掃射，殃及隔壁2戶豪宅，鐵門、牆壁都是彈痕，連水泥柱也有有明顯槍擊痕，共被開了50槍，所幸人沒在裡面，警方組成專案小組，已調閱相關監視器，掌握特定對象追緝中。

▲跨年夜秀水鄉發生槍擊案，水泥柱上也看得到彈痕。（圖／記者唐詠絮翻攝）

根據警方指出，事發當時被害人並不在槍擊現場，光是鐵門就被開了20多槍，當鋪跟兩棟豪宅都是被害人的，警方通知到案後，他餘悸猶存的說，「好加在！沒人在裡面」，至於為何會有歹徒開槍尋釁，他真的不知道原因。

隔壁鄰居向警方表示，事發當時有聽到連續好幾聲像是放鞭炮也像放煙火的「碰！碰！」聲音，妻子當時還跟他說「會不會是有人開槍」，但直覺是大家在慶祝跨年夜放鞭炮，沒想到真的是開槍。

▲跨年夜秀水鄉發生槍擊案，鐵捲門上數不清的彈痕，都被貼上膠帶。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方調閱監視器，發現開槍歹徒開車行經該處後，並未下車就直接朝該當鋪與隔壁住家兩棟房子掃射，懷疑犯案車上應該不只1人，所用槍枝目前不明，仍需追查釐清。

鹿港偵查隊長蕭志旺說，疑似因為被害人與嫌犯有債務糾紛，遭槍擊報復，警方已經成立專案小組釐清案情，正積極追緝開槍嫌犯中。