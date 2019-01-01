宣布2020總統大選試水溫　民主黨重量級參議員華倫多次尬川普

▲華倫是馬薩諸塞州的資深聯邦參議員。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國民主黨資深聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）12月31日表示，她將準備參與2020年的總統大選，與現任總統川普一同競爭。69歲的華倫過去猛烈批評川普，兩人之間也有不少口水戰，她聲稱擁有美國原住民血統，卻被對方戲謔是「寶嘉康蒂」（Pocahontas）。

《路透社》報導，就在2018年的最後一天，華倫宣布她將挑戰2020年的總統大位，她已成立試探委員會（exploratory committee），這將能讓她在選舉之前籌備資金，以便考慮是否在未來幾個月內真的要「上戰場」。自從2013年開始，她就一直代表麻薩諸塞州的民意。

華倫批評川普是「沒有安全感的金錢貪婪者」，總是散播種族主義、性別歧視與仇外心態。川普則稱她「愚蠢」、「討厭的嘴巴」，甚至以「寶嘉康蒂」嘲諷對方的血緣。

在華倫發布的影片中，她說明自己替全體的美國人提供機會，而不是只限定於富人，「美國的中產階級受到攻擊。」她補充，很多億萬富翁與大公司都想要更多好處，選擇串通政客達到進一步的利益。

華倫在民主黨中要面臨眾多優異的競爭者，包括參議員哈里斯（Kamala Harris）、布克（Corey Booker）、吉利布蘭德（Kirsten Gillibrand），以及前任美國副總統拜登（Joe Biden）可能都將角逐2020年總統大選。另外，前總統歐巴馬的住房及城市發展部長卡斯楚（Julian Castro）也於12月成立試探委員會。

據了解，華倫的許多政策都聚焦在經濟不平等的問題上。然而，維吉尼亞大學教授薩巴託（Larry Sabato）表示，雖然華倫普遍受到認可，但這不一定會轉化成實際的支持，一些民主黨人喜歡她直率的風格，但也有人懷疑她會輸給川普，未來還有很多努力要做。