洗清「王室F4」不和傳言　英國王室回顧2018年精采時刻

▲英國王室發布影片回顧2018精彩時刻。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

準備迎接新年的同時,許多人也會藉此回顧過去一年所完成的事,今年連英國王室也不例外。英國王室日前公布一支3分鐘影片,紀錄王室在2018年難忘的每一刻,影片內容以「王室F4」(Fab Four)威廉王子、凱特王妃、哈利王子、梅根王妃為主,並感謝所有讓2018年變得特別的每個人。

Here are some of our favourite moments from 2018 — thank you to everyone who made this year so special. See you in 2019! pic.twitter.com/2GiUvI7QnX