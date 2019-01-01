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日產前老董獄中跨年　昔日威風不再...冷到要條毯子也被拒

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▲▼日產前董事長高恩遭日本檢方起訴。（圖／路透）

日產前董事長高恩威風不再，在看守所內想要要條毯子蓋都被拒絕。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

日本知名汽車大廠日產（NISSAN）董事長高恩（Carlos Ghosn）日前因違反《金融商品交易法》被捕，家屬一心期盼著可以在2018年底交保，沒想到檢方隨即在拘留期滿後，加控高恩背信等罪名，繼續延押，讓高恩的女兒氣得向媒體表示，父親並非恐怖分子，在看守所內的待遇十分不堪，連在寒冷的冬天想要要條毯子都被拒絕，一個月內更是爆瘦了9公斤。

根據《紐約時報》報導，高恩的長女卡洛琳與三女瑪雅日前通過電話接受《紐時》採訪，兩人在電話中表示，高恩已經64歲，2018年11月在東京被逮捕後，馬上被拘禁，家人曾經以為24小後就會被釋放，怎知直到現在卻仍然被拘禁，甚至無法與家人會面。而這也是高恩被捕後，家人首次公開對外發表相關言論。

卡洛琳強調，高恩並非恐怖分子，希望能讓父親健康的交保，以面對後續的訴訟，讓他為自己辯護。瑪雅則表示，日本看守所的環境極差，最近天氣寒冷，父親所住的牢房沒有暖氣，連他向看守所人員要毯子都被拒絕，甚至不被允許使用紙筆，在一個半月內足足瘦了9公斤。

高恩2018年11月被踢爆，在另一名董事凱利的協助下，長年低報自身薪資，涉嫌挪用公款，遭到Nissan內部蒐證舉報。據悉，兩人在2010年至2014年，在有價證券報告書上僅登記了約49.8億日幣的薪資所得，然而事實上，Carlos Ghosn的年所得高達99.9億日幣，等於短報了超過一半的金額。東京地方檢察廳特別搜查部也已經掌握證據發出逮捕令，並與當時協助Ghosn犯案的下屬達成協議，採取認罪協商，希望能藉此找出更多證據。

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