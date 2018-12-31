恐怖波麗士！從女警查到分局長　警備隊員偷窺千筆個資

圖文／鏡週刊

12月18日晚間6點，台北市公園路、南昌路口的總統官邸二號門，一如往常地進行維安勤務，由憲兵、中正二分局員警分別值勤門口哨亭的兩側。一名中正二分局警備隊的黃姓員警騎著警用機車到場，與上一班員警完成工作交接，執行6點到8點的維安勤務，並拿出警用手冊記錄例行公事。

這名看似行為正常的員警，卻遭爆料其實是被分局專案列管的人物。一名資深員警向本刊透露，黃員因「說話直率」，作風也「特立獨行」，在分局內引發不小爭議，人人對他小心提防，避之唯恐不及。

為何一名警備隊員警會讓分局如此頭痛？資深員警表示，黃員平日與同事多有不合，還會假公濟私偷查同事個資，分局祕書室在整理員警曾經查詢過的檔案資料時，發現黃男竟利用隨身小電腦擅自偷查許多分局同仁的個資或車輛進出資訊，上自警階三線一的分局長，下至一線三的基層員警，甚至是女性同仁，還有分局的雇員、工友，個資全都被一覽無遺，數量高達近千筆。

身為執法人員的黃員，一個月內竟可私查千筆個資，原因卻非查緝交通違規或其他重要勤務，讓分局質疑黃男的動機不單純。更可怕的是，黃男平時負責總統官邸二號門崗哨勤務，台北市警局除徹底清查黃男索查過的個資外，也已將其調離現職。



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