　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

恐怖波麗士！從女警查到分局長　警備隊員偷窺千筆個資

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

圖文／鏡週刊

12月18日晚間6點，台北市公園路、南昌路口的總統官邸二號門，一如往常地進行維安勤務，由憲兵、中正二分局員警分別值勤門口哨亭的兩側。一名中正二分局警備隊的黃姓員警騎著警用機車到場，與上一班員警完成工作交接，執行6點到8點的維安勤務，並拿出警用手冊記錄例行公事。

中正二分局有員警涉嫌以警用小電腦私查同仁個資，造成同仁人心惶惶。

這名看似行為正常的員警，卻遭爆料其實是被分局專案列管的人物。一名資深員警向本刊透露，黃員因「說話直率」，作風也「特立獨行」，在分局內引發不小爭議，人人對他小心提防，避之唯恐不及。

黃姓員警遭爆用小電腦查詢千筆個資，中正二分局已做出處分。

為何一名警備隊員警會讓分局如此頭痛？資深員警表示，黃員平日與同事多有不合，還會假公濟私偷查同事個資，分局祕書室在整理員警曾經查詢過的檔案資料時，發現黃男竟利用隨身小電腦擅自偷查許多分局同仁的個資或車輛進出資訊，上自警階三線一的分局長，下至一線三的基層員警，甚至是女性同仁，還有分局的雇員、工友，個資全都被一覽無遺，數量高達近千筆。

女同仁與黃員閒話家常時，竟發現他知道家中地址，為之一驚。

身為執法人員的黃員，一個月內竟可私查千筆個資，原因卻非查緝交通違規或其他重要勤務，讓分局質疑黃男的動機不單純。更可怕的是，黃男平時負責總統官邸二號門崗哨勤務，台北市警局除徹底清查黃男索查過的個資外，也已將其調離現職。

　


更多鏡週刊報導
【野柳市場霸王攤】897元攤販轉租1萬8　漲價不成還打別人老婆
【野柳市場霸王攤】掌控攤販世代繼承權　退休警成市場惡霸
【高志鵬遭判刑】砲轟恐龍法官　綠營同志揭高志鵬與主審法官舊仇

ET快訊
李光洙認愛李善彬！官方證實：已經5個月了
蔡瑞雪被拍！網對比「原圖vs.開濾鏡」嚇歪：下巴P太大
嘉義曾勁堯紅了！駁二停車場人肉佔位超嗆

關鍵字：鏡週刊

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

恐怖波麗士！從女警查到分局長　警備隊員偷窺千筆個資

彰化「兇猛3天王」武士刀尋仇！茶髮女友目睹他被2刀刺死　嚇呆站旁

「兄弟到底在幹嘛？」主廚搶匪遭羈押　法官：涉7年徒刑以上之罪

搖搖馬大戰！洗衣店妒鄰搶生意　怒潑「黑髒水」復仇：很舒服、很爽

台北101朱銘陪您迎接2019　加碼送朱銘墨寶限量春聯

北海岸石門洞「看夕陽、踩小人」　天籟酒店歡度2019好運旺

噁男防火巷偷拍妙齡女洗澡　她見窗戶「突然有縫」放聲尖叫

女房仲太正！已婚男「公事談到床上」　妻見戶籍謄本傻眼：2歲了？

影／主廚曝「簽賭心路歷程」！2個90萬輸光只好搶銀行　求債主：別為難我媽

恐怖3秒殺騎士！79歲翁飛車撞死20歲軍人　路人看他吐血「呼吸消失」

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降

因電影分級5歲兒被拒絕賣票　恐龍爸暴走「等你下班揍你」

許維芳組曲《等你下課+最長的電影》 一回來就遭待定...淚灑攝影棚

清水地熱新規劃日式風格登場　冷天必煮！暖暖溫泉蛋、玉米

JIN搭燦烈.多賢「差點防彈問候」　V生日謝A.R.M.Y：會摘天上星星給你

小S為工作出差17天　許老三大哭抱住：我不要妳離開我

恐怖波麗士！從女警查到分局長　警備隊員偷窺千筆個資

彰化「兇猛3天王」武士刀尋仇！茶髮女友目睹他被2刀刺死　嚇呆站旁

「兄弟到底在幹嘛？」主廚搶匪遭羈押　法官：涉7年徒刑以上之罪

搖搖馬大戰！洗衣店妒鄰搶生意　怒潑「黑髒水」復仇：很舒服、很爽

台北101朱銘陪您迎接2019　加碼送朱銘墨寶限量春聯

北海岸石門洞「看夕陽、踩小人」　天籟酒店歡度2019好運旺

噁男防火巷偷拍妙齡女洗澡　她見窗戶「突然有縫」放聲尖叫

女房仲太正！已婚男「公事談到床上」　妻見戶籍謄本傻眼：2歲了？

影／主廚曝「簽賭心路歷程」！2個90萬輸光只好搶銀行　求債主：別為難我媽

恐怖3秒殺騎士！79歲翁飛車撞死20歲軍人　路人看他吐血「呼吸消失」

優格該吃無糖or原味？懶人早餐吃法「優格杯」...CP值超高

星巴克抽買1送1、全家第2杯1折！衝跨年迎元旦就是要喝咖啡提神

高雄韓式創意料理！肉控最愛蒜味雞腿年糕湯　超狂西瓜燒酒

六福皇宮今晚走入歷史　馬英九將出席「熄燈派對」

核二降載進行測試　原能會緊盯台電不影響供電

四檔股后輪流做　國巨千元到3字頭被「打入冷宮」

快訊／趕跨年！旅客爆搭車潮　高鐵再加開2班北上全車自由座列車

勇士冠軍成員楊恩入金塊20天打4戰被裁　丹佛2主將即將回歸

「最美主持人」躺A380頭等艙　超奢內部曝光「根本小套房」！

賴清德喊明年加薪有感　孫大千：放羊的孩子

社會熱門新聞

恐怖3秒看他沒呼吸！翁撞死20..

女房仲太正！已婚男公事談到床上

3天王武士刀尋仇！女友目睹他被..

嘉義曾勁堯你紅了！　駁二停車場..

主廚搶匪遭羈押　友嘆：到底在幹..

草莓園「被恐攻」　農民淚怨「逼..

主廚曝簽賭歷程　求債主：別為難..

著名阿塱壹古道發現女屍　岸巡、..

影／「喬事情」被砍　女目擊男友..

頂著15度低溫！76歲阿伯一路..

火鍋店老闆酒後失控　槍殺男大生

戴發奎：越南黑幫將成為台灣社會..

男妒鄰搶搖搖馬生意　潑髒水復仇

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

恐怖3秒看他沒呼吸！翁撞死20歲騎士

言承旭回應了！揭與田家達真實關係

五迷舉手點「這首歌」阿信傻眼了

男粉貼黑歷史　高嘉瑜崩潰：你故意的

女房仲太正！已婚男公事談到床上

公主女友怕辣！暴吼奶奶：要說幾次

7歲兒搭纜車亂動「半空墜落」！廖家儀嚇瘋

肉腸躲2次安檢入境！網紅自首省20萬

萬粉安可不肯走..林宥嘉又回台上！

徐玄深V「完美胸型」全露　網：很有料！

賴薇如生日趴狂歡　整排全是女神

張善為癱瘓5年近況曝光

賴清德「高學歷超正媳婦」曝光！

洛基遭黑6年洗白！漫威：被他控制

恐怖毒品「鱷魚」橫掃　正妹一劑腳全爛

更多

最夯影音

更多

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面