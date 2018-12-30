搖搖馬大戰！洗衣店妒鄰搶生意　怒潑「黑髒水」復仇：很舒服、很爽

社會中心／綜合報導

為搶生意撕破臉！新北市一家快剪店老闆娘投訴，2018年10月開始在店門口擺放「搖搖馬」供孩童玩樂，但隔壁原本就擺放3台「搖搖馬」的洗衣店老闆，卻疑似不滿被搶生意，趁著四下無人之際惡意拿著髒水潑灑搞破壞。記者實地尋訪，洗衣店老闆也坦承惡行，「第一次潑下去，很舒服、很爽，可是有後悔」，還反控是鄰居小動作頻頻，因此他才會報復。

伴隨著輕快的童歌，各種可愛造型的「搖搖馬」載著孩童搖向童稚的夢想，但本來是帶給孩子歡樂的大玩具，如今卻變調成了大人們鬥爭的籌碼。

▲孩子坐在搖搖馬上玩得不亦樂乎，但現在卻有大人為搶生意而反目。（圖／東森新聞）

洗衣店老闆娘賴小姐控訴，隔壁乾洗店老闆原本就載門口騎樓擺放了3台搖搖馬，而她今年10月也在門口設置2台，不料對方卻覺得自己生意遭搶，頻頻暗中搞破壞，朝著搖搖馬大撒污水，害得色彩鮮艷的搖搖馬變得濕漉漉的，座椅上還有一點一點的黑色髒污，孩子們根本沒辦法坐。

「他一定是因為我們搶了他一點點生意，然後變成可能心裡有點不平衡。因為濕濕的，人家就不會坐我們的啦！甚至他（洗衣店老闆）還說，我們指定客人說要坐哪一台，我說大哥，你講話憑良心，我們不可能去叫客人、消費者要坐哪一台！」賴女還表示，她發現自家搖搖馬被潑污水後，還拿抹布去擦，結果抹布上散發出「類似尿液」的味道。

▲賴女架設的電動搖搖馬被潑髒水，座椅上濕成一片。（圖／東森新聞）

面對指控，洗衣店老闆也大方坦承「是我潑的」，但他也反控，自己的搖搖馬遭人拔電，座位上也曾出現水漬，不僅如此，賴女還曾故意將機車停在搖搖馬旁，讓孩子乘坐不方便，「第一個我的想法就是她們（賴女），啊你這樣子，我也是這樣子嘛！」老闆澄清，潑撒的污水並非是尿液，而是蒸汽熨斗排放的廢水，「第一次潑下去，很舒服、很爽，可是有後悔；可是你又看到（賴女）一些小動作出來之後，你又再作弊，我總共只做（潑水）4次！」

▲老闆坦然承認惡行，還表示「第一次潑下去，很舒服、很爽！」（圖／東森新聞）

一台搖搖馬，小朋友乘坐一次就要2枚10元銅板，粗估每個月能有1000元至5000元不等的收入，對於水電、瓦斯費用不無小補。賴女還說，本來自己打算要提告，但對方僅是潑灑髒水，並未構成毀損要件，只好作罷；本來兩家店是好鄰居，但如今卻為了小錢撕破臉，形同陌路。