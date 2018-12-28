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社會 社會焦點 保障人權

毛帽女勸「咖啡店別抽菸」！警察到場…反將她上銬扭送警局

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社會中心／綜合報導

勸人別抽菸勸到自己進警局！新北市烏來瀑布日前發生一起糾紛，頭戴毛帽的蘇姓女子走進咖啡店內休憩，但卻不滿鄰座男子抽菸，因此上前厲聲勸阻，店家為防衝突進一步擴大，請來警方居中協調，不料蘇女見警後勃然大怒，不斷嗆警「神經病」，甚至還飆出國罵痛譙；員警最後也只得將女子上銬扭送警局，依法辦理。

▲▼蘇女勸人別抽菸，卻因火爆的脾氣遭警方上銬帶回警局。（圖／東森新聞）

▲蘇女見到警方到場後，情緒更加爆走失控，不斷嗆警「你長得像神經病」。（圖／東森新聞）

「大家都不想要吵架！」咖啡店老闆還原經過，17日下午15時許，蘇女走進店內消費，但享受咖啡的同時，卻因鄰座男子點菸吸食而不斷飄來陣陣菸味；蘇女不滿上前勸阻，要求男子「不要抽菸好不好？」結果卻遭到對方拒絕，雙方當場在咖啡廳內爆發衝突，隨後又有另一桌顧客覺得太吵，挺身加入混戰。

老闆表示，當下自己見狀後也立即上前當和事佬，但蘇女脾氣相當火爆，一見到他就飆罵，「老闆，你的咖啡裡面有菸，有菸味超級難喝！」老闆相當無奈，為避免衝突持續擴大，只好溫言請蘇女先行離開，「大家都不想要吵架，我就問她，不然妳先走好了？她就說『我為什麼要走？』」最後老闆無計可施，只好報警求助。

▲▼蘇女勸人別抽菸，卻因火爆的脾氣遭警方上銬帶回警局。（圖／東森新聞）

▲老闆無奈表示，當時上前勸阻當和事佬，也被蘇女罵了一頓。（圖／東森新聞）

但見到員警到場協調後，蘇女情緒更加爆走，不但拒絕警方登抄資料，還嗆聲「你長得像神經病耶，我不想跟你講話啦！神經病！」眼見蘇女轉身快步離去，員警只好上前攔阻，請她稍稍停下腳步，但蘇女卻失控爆出國罵，「什麼東西啊你！X！走開！」原本好聲好氣的員警這時也被激怒，拉高分貝警告「我跟你講，你再罵一次，我可以逮捕你喔！」蘇女聞言後還繼續蔑視公權路，辯稱「X又不是髒話！」員警忍無可忍，最後只好將她上銬扭送回警局。

事後蘇女不滿遭到警方上銬，質疑執法程序有問題，向法院聲請提審但卻遭到駁回。原本勸阻他人吸菸是美意，但蘇女卻因火爆的脾氣，落得最後吃上官司。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

▲▼蘇女勸人別抽菸，卻因火爆的脾氣遭警方上銬帶回警局。（圖／東森新聞）

▲蘇女最後因髒話辱警，遭警方依法上銬帶回。（圖／東森新聞）

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關鍵字：新北市,烏來,抽菸,咖啡廳,員警

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