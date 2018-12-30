空拍機、波波球「會飛能飄全都禁」　北市跨年投1100名警力維安　

▲信義警方出動警犬隊、無人機干擾器加上全員出動務求確保跨年或動順利進行。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市將舉辦盛大跨年晚會相關活動，市政府預計信義區將湧入大批人潮，台北市警局引進世大運反恐新思維，將由專業的北市刑大特勤中隊超過20名特警、警犬隊及轄區、捷運超過1100名警力組成「反恐打擊部隊」警方也會出動電子干擾儀器進行阻隔來自各方面的威脅，力求確保活動現場及後續運輸的安全。

台北市警方表示，從今天起、舞台周邊硬體架設都須通過警方維安檢查，包含信義警分局，新北市警犬隊、台北刑大特勤中隊共同組成「反恐打擊警網」透過滴水不漏檢查阻隔恐怖攻擊及任何突發意外發生。

▲信義警方出動警犬隊、無人機干擾器加上全員出動務求確保跨年或動順利進行。（圖／記者張君豪翻攝）

警方分析國外恐怖案例，將會全面清查會場可能隱藏毒品、槍械爆裂物的地方，也會預防歹徒開大型車輛進行攻擊、將會在會場周遭聯外道路設置大型警備車和改道牌阻隔可能的攻擊動線。

北市警方統計，截至目前為止，北市跨年晚會僅有1家電子媒體申請使用空拍機，為避免民眾或有心人士帶空拍機入場造成墜落意外，跨年晚會期間信義警分局將運用「空拍機攔截器」干擾飛行，帶領空拍機回到地面依法查處。

參加跨年民眾需要特別注意的是，包含各種能飄行的「告白氣球」「波波球」「造型氣球」「發光氣球」等酷炫自行玩具，均不得進入管制區，警方說這類產品應該填充氦氣、但怕民間業者節省成本灌裝易燃氫氣造成意外。警方醒民眾，晚會人潮眾多，務必小心隨身物品以免遭扒竊，也請勿推擠造成傷害。