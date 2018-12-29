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社會 社會焦點 保障人權

「差點被壓死」情侶曬恩愛坐垮攤車！竟留21字紙條索賠　老闆回應了

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社會中心／綜合報導

桃園一對情侶27日凌晨散步到一間打烊的餐廳門口聊天，不料女方一屁股坐上門口的攤車，要求男友幫她綁鞋架，導致攤車瞬間倒塌，他們也險些受傷。事後，情侶留下一張21字紙條，抱怨「老闆你的車倒了，差點被壓死！」請老闆致電聯絡，似乎有意索償。消息曝光後，引發網友群情激憤。

日式料理店老闆娘調閱監視器，發現這對情侶當時騎車停到店門口聊天，但聊著聊著女子突然坐上攤車櫃台，要男友幫她綁鞋帶，不料下一秒攤車失衡垮掉，直接砸在2人身上。

▲屁孩坐垮攤車。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲女子坐垮攤車，所幸兩人當下都有戴安全帽，傷勢並無大礙。（圖／爆怨公社）

事後，情侶留下字條抱怨「老闆你的車倒了，明天請跟我們聯絡，差一點被壓死！」老闆娘第一時間不曉得原因，打給兩人了解狀況，「他們是說，他的摩托車有一點損傷，還好他們沒有受傷」，結果事後看監視器差點暈倒。

老闆娘無奈表示，這輛特色攤車是他們親手打造，造價約20、30萬元，目的是給客人拍照留念，結果現在不僅被弄塌，還直接倒在路旁，直到他們早上發現才收拾殘局，將攤車扶起。

▲屁孩坐垮攤車。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲2人留紙條抱怨「差一點被壓死」，留電話要求老闆跟他們聯絡。（圖／爆怨公社）

老闆娘說，「現在年輕人都沒考慮到這是別人的物品，怎麼可以坐上去，倒下來又說是要把他們壓死，我覺得是有點誇張，但如果修理成本沒有很高，我也是覺得就算了。」

員工將誇張過程PO網後，許多網友紛紛留言撻伐：「你們還好意思要人家賠償」、「如果店家都沒有錄影不就吃悶虧」、「太離譜了吧」、「直接約在派出所賠償，人贓俱獲」、「支持老闆提告損毀」、「還自己留電話，值得嘉獎，看來餐車的維修賠償沒問題了」。

對此，桃園警方表示，此舉已經涉及損毀，屬告訴乃論，只要店家報案就會偵辦。不過，店家29日上午打電話給闖禍情侶，2人自知理虧，已向老闆道歉，所以店家事後不提告。

▲屁孩坐垮攤車。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲2人將攤車坐垮後，也沒想辦法扶起，反倒任由它躺在路邊。（圖／爆怨公社）

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關鍵字：攤車,餐車,情侶,屁孩

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