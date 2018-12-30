影／煤氣爆炸70%燒傷！7歲哥強忍痛「移植皮膚」給妹：她還要穿裙子

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記者朱世凱／綜合報導

河南伊川縣一對兄妹去鄰居玩，不幸碰上煤氣爆炸意外，造成7歲飛飛（兄）燒傷面積達70%，5歲媛媛（妹）燒傷面積達85%，治療花費總計約58萬元人民幣（約新台幣257萬元），哥哥因為心疼妹妹，願意移植自己的皮膚，希望讓妹妹少留點疤，「因為媛媛將來還要穿裙子打扮」。

媽媽接受媒體訪問時表示，這起事件發生在去（2017）年7月，兩個孩子到鄰居家玩，卻碰上煤氣爆炸事故，一下子就燒傷兩個孩子，「我現在一心一意顧女兒，因為女兒現在身體還無法感知冷熱；這兩個孩子非常投緣，兒子硬是要植自己的皮給妹妹，為了不讓妹妹受到痛苦，也希望讓她少留點疤痕。」

她也說，「當我一聽到我兒子說這話，我非常心疼，孩子特別懂事。」飛飛也說，他確實是自願想植皮，還堅強地表示「不怕植皮痛」，足以證明手足間的親情。據悉，兄妹倆住院長達3個月，飛飛做了一次植皮手術，媛媛則做了兩次，不過之後還得要繼續其它手術和觀察。

▼哥哥堅強植皮給妹妹，即便自己身上也多處燒傷。（圖／翻攝自微博）

媽媽最後也說，為了這兩個孩子花了近58萬元人民幣（約新台幣257萬元）醫療費，家裡的藥也不夠給兒子塗，只好先專心照顧女兒；此外，女兒以前一天就要一條藥膏，但現在也只能「偷工減料」地塗抹，節省用量，一個月大約要花費2800元人民幣（約新台幣12400元）在藥膏費上，家計重擔只能靠丈夫承擔。爸爸坦言，最擔心孩子的手術費，因此多少做點粉條來賣，希望可以湊齊費用。

網友看了紛紛留言，「好懂事的哥哥」、「懂事的小孩為什麼要受這樣的苦...」、「有沒有帳戶可以捐款？」、「兩個孩子都要好好的」、「真的看的很想哭」、「心疼可憐的孩子們」。