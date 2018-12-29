2018全球百大綠色旅遊勝地公布　台灣這3地入選奪亞洲最多

▲澎湖南寮社區。（圖／記者蔡玟君攝）

國際中心／綜合報導

號稱全球規模最大觀光博覽會的柏林國際旅展（ITB）近日公布2018年全球綠色旅遊勝地百大名單（Top 100 Green Destinations），其中台灣有「澎湖南寮」、「新北市坪林區」、「東北角暨宜蘭海岸國家風景區」3地入選，和同有3地入選的菲律賓並列亞洲入圍最多的國家及地區，而「澎湖南寮」更是連兩年都入選。

根據《中央社》報導，該獎項由100大國際委員會會員和各專家提名進行評估，提名者必須要呈交資料證明除了讓旅遊勝地可持續性經營外，也能使遊客、社區與大自然都受益，不過目前評選項目尚不包括碳排放量。

▲台灣東北角。（圖／東北角風管處提供）

和台灣同樣並列亞洲最多入圍的菲律賓則是以海岸小鎮阿洛金桑（Aloguinsan）的Bojo、艾尼島（El Nido ）的Lio Tourism Estate和聖卡羅斯市（San Carlos City）獲得入選。

其他入選的亞洲地區還有南韓的水原華城、馬來西亞霹靂州的太平、日本的釜石市、印度的干城章嘉國家公園（Khangchendzonga National Park）、印尼的西峇里島國家公園和不丹。

亞洲以外的入選地區則包括美國黃石的傑克森霍爾（Jackson Hole）及科羅拉多州的維爾（Vail）、法國的不列塔尼（Bretagne）、比利時的全球最小城市德比（Durbuy）、德國的諾德奈（Norderney）等地。

▲新北坪林獲選2018全球百大綠色旅遊目的地（圖／新北市政府提供）

柏林國際旅展每年都會選出全球值得推薦的綠色自然生態旅遊景點，今年已經邁入第4年，主要是肯定與鼓勵各旅遊勝地為可持續性及負責任的旅遊規劃所付出的努力，獲獎者將於明年3月6日在柏林舉辦的頒獎典禮獲頒ITB地球獎證書以茲證明。