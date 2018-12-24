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全台海岸快篩清出1369袋垃圾　東北角台2線最髒、塑膠瓶罐多

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▲▼全台海岸快篩,海洋廢棄物,海洋垃圾。（圖／綠色和平提供）

▲全台海岸快篩新北市瑞芳區東北角台2線最髒。（圖／綠色和平提供）

記者許展溢／台北報導

綠色和平與荒野保護協會今年7月首次設置121個監測站，進行全台海岸快篩調查，24日公布第二階段海洋廢棄物總量，統計到10月共有1369袋，較第一階段1583袋（90公升黑色大垃圾袋）少了214袋，最髒的是新北市瑞芳區東北角台2線，最多的還是以塑膠瓶罐為主。

▲▼全台海岸快篩,海洋廢棄物,海洋垃圾。（圖／綠色和平提供）

▲▼全台海岸快篩第二階段結果，海廢總量較第一次結果少了214袋。（圖／綠色和平提供）

▲▼全台海岸快篩,海洋廢棄物,海洋垃圾。（圖／綠色和平提供）

綠色和平指出，海廢量最多的是瑞芳區東北角台2線，計有85袋，但已較7月少125袋，嘉義布袋好美寮首次測出113袋，從最髒的10個測站中除名，推估海廢減少原因主要是人為主動清除，加上今年9月國際淨灘日，全台有上百場淨灘活動。

最髒前5名測站分別為新北市瑞芳區東北角台2線（80袋）、台南市青草崙（73袋）、新北市瑞芳區濂洞（64袋）、新北濆水（63袋）及桃園竹圍（63袋）。

▲▼全台海岸快篩,海洋廢棄物,海洋垃圾。（圖／綠色和平提供）

▲快篩結果顯示海廢類型還是以發泡塑膠為主。（圖／綠色和平提供）

根據這次快篩結果顯示，海廢類型還是以發泡塑膠（如保麗龍）、廢棄漁具和塑膠瓶罐占最多，和第一次結果差異不大，綠色和平說明，快篩除常見塑膠垃圾外，散落漁網和浮球等廢棄漁具的占比也很高，有些漁網甚至有一大半是埋在沙灘底下，一般民眾難以清除。

▲▼全台海岸快篩,海洋廢棄物,海洋垃圾。（圖／綠色和平提供）

▲桃園竹圍這次清出63袋。（圖／綠色和平提供）

綠色和平表示，澳洲學者統計，漁網、漁業浮球與籠具、釣線４類漁業廢棄物和塑膠袋是最有可能纏繞海洋哺乳類（如鯨豚）、海洋爬蟲類（如海龜）、海鳥等大型海洋動物造成死亡，在台灣海中的廢棄漁網也曾導致珊瑚及海龜陷入窒息或死亡，但漁業署從未將漁業廢棄物納入管理範疇，造成漁業廢棄物四處流竄。

▲▼全台海岸快篩,海洋廢棄物,海洋垃圾。（圖／綠色和平提供）

▲新北濆水同樣清出63袋。（圖／綠色和平提供）

綠色和平說明，台灣沿海牡蠣養殖多以保麗龍來支撐蚵架，以雲林、嘉義、台南等地使用量最大，根據漁業署統計比例為台南50%、嘉義40%、雲林10%，這次快篩結果也顯示西南部沿海廢棄保麗龍的密度較其它區域高，但目前僅有台南市政府要求全面禁止使用未包覆的保麗龍浮具並辦理獎勵回收。

▲▼全台海岸快篩,海洋廢棄物,海洋垃圾。（圖／綠色和平提供）

▲快篩除常見塑膠垃圾外，散落漁網和浮球等廢棄漁具的占比也很高。（圖／綠色和平提供）

綠色和平海洋專案主任顏寧說，漁業署最近加入海廢治理平台，應儘快針對不同類型漁業廢棄物量身訂作管理及回收辦法，如漁網實名制等，或可向韓國借鏡，輔導養殖業研發替代漁具，取代保麗龍，並進一步將具體辦法納入漁業法或另訂條例。

▲▼全台海岸快篩,海洋廢棄物,海洋垃圾。（圖／綠色和平提供）

▲環團認為漁業署應針對不同類型漁業廢棄物量身訂作管理及回收辦法。（圖／綠色和平提供）

荒野保護協會海洋守護專員胡介申認為，漁業署應嘗試更積極有效管理措施，建議在全台2百多處漁港設置廢棄漁具分類集中站，再透過宣導與獎勵確保回收物品質，累積一定數量後即可轉賣給塑膠業者回收再製成新產品。

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關鍵字：綠色和平,荒野保護協會,塑膠,瑞芳,東北角,海岸,快篩調查,海洋廢棄物,海廢

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