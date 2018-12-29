罰金提高後單日最高紀錄！昨天違規帶肉入境罰鍰達106萬

▲桃園機場日前查獲到有旅客違規帶肉入境，遭罰20萬元。（圖／關務署台北關提供）

記者崔至雲／台北報導

為防堵非洲豬瘟入境，農委會修法提高罰緩至20萬元起跳，而根據防檢局資料顯示，昨（28日）天旅客攜帶違規肉品罰鍰達到106萬元，是罰金提高以來單日最高紀錄。4天連假今（29日）天開始，農委會防檢局也呼籲，民眾應該避免前往非洲豬瘟疫區國家牧場或屠宰場參訪。

根據防檢局資料顯示，昨天旅客攜帶違規肉品裁罰包括20萬元開罰5件、3萬元2件，共計7件，罰鍰達106萬元，打破18日調高裁罰基準以來單日最高金額紀錄。而從18日起至28日，20萬元開罰23件、3萬元46件、1萬元7件，共計76件，總金額為605萬元。防檢局組長彭明興表示，帶肉入境的違規民眾案件數其實沒有變多，只是裁罰20萬元的數量較多，才會看起來比較多。

▲防檢局表示，近期是大陸非洲豬瘟疫情高峰期，台灣防疫工作需持續到明年下半年度才能有喘息的機會。（圖／路透社）

另外，很多民眾不清楚那些名產可以帶入境、那些不行，防檢局為了方便民眾查詢，推出「動植物防疫檢疫局」LINE群組，只要加入好友，就可以即時瞭解豬場情況，以及了解從國外帶入的食品是否違規，例如在群組裡輸入「豬肉」、「豬油」、「肉乾」等等關鍵字，會立刻自動回覆能不能合法攜帶入境。

▲加入「動植物防疫檢疫局」LINE群組，即可了解從國外帶入的食品是否違規。（圖／記者崔至雲翻攝）