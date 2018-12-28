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非洲豬瘟疫情高峰　農委會：防疫持續到明年下旬才能喘息

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▲▼副主委黃金城談非洲豬瘟。（圖／記者崔至雲攝）

▲農委會協調四間大學獸醫系（台灣大學、中興大學、嘉義大學、屏東科大）加入豬瘟監測工作。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

農委會副主委黃金城28日指出，為強化非洲豬瘟整備工作，各直轄縣市政府應依疫情開設非洲豬瘟應變中心，並同時辦理動物屍體處理等模擬演習。另外，目前非洲豬瘟在大陸是屬疫情高峰期，而台灣也藉此影響到，防疫工作需持續到明年下半年度才能有喘息的機會。

四天連假即將開始，農委會呼籲民眾避免前往非洲疫區國家參訪，出國返台時也切勿攜帶肉類產品入境。黃金城說，尤其不要去疫區國家的畜牧場，鞋子走來走去、或是褲管沾黏到，將病毒帶回國內都是有可能的。

▲廣東省珠海市香洲區19日發生非洲豬瘟疫情。（圖／路透社）

▲農委會副主委黃金城指出，目前非洲豬瘟在大陸是高峰期，台灣防疫工作需持續到明年下半年度。（圖／路透社）

黃金城也提到，立院今天也三讀通過動物傳染防制條例第34條條文修正草案，規定檢疫物不得以郵遞寄送輸入，應予退運、沒入或銷毀，該條文能有效降低郵遞檢疫物引入動物傳染病的風險，另外，目前政府也已與台灣各個電商合作，在台灣是買不到疫區國家的肉品，除非是消費者自行至疫區國家電商購買肉品，但是進口海關時也會被海關攔查到，因此應該真正杜絕所有非洲豬瘟的侵入。

▲▼副主委黃金城談非洲豬瘟。（圖／記者崔至雲攝）

▲黃金城提到，地方縣市政府需在一個月內設立非洲豬瘟災害應變中心。（圖／路透社）

最後黃金城也提到，目前也已經規定地方縣市政府，一個月內需設立非洲豬瘟災害應變中心，也需要進行非洲豬瘟防疫模擬演習，並且落實督導內養豬場的生物安全，而除了檢疫機關外，同時也協調財團法人農業科技研究院、台灣大學、中興大學、嘉義大學，以及屏東科大等獸醫學院，加入非洲豬瘟檢驗團隊，協助檢測工作。

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關鍵字：豬瘟疫情,防檢局,防疫,檢疫豬,非洲豬瘟,豬瘟

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