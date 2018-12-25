高國華補教人生之「房事」疑雲　2前妻打官司勝敗揭曉

▲高國華的補教人生還有「房事」爭議，2任前妻都為了取得高家祖厝，對簿公堂。（圖／資料照／攝自陳子璇、蔡郁璇臉書）

記者楊佩琪／台北報導

補教名師高國華近日登上媒體版面，而他的2任前妻何廷芳及蔡郁璇也有官司在打，2人為爭奪高家「祖厝」你來我往，都認為高國華積欠債務，應有祖厝的所有權。台北地方法院民事庭宣判，高國華確實積欠何廷芳7000多萬元債務，因此有優先承購高家祖厝的權力，判決蔡郁璇敗訴。

為祖厝房事，高國華日前還被以證人身分傳喚出庭，只是當時他以人在大陸工作為由，並未出庭。蔡郁璇表示，高國華積欠她3000萬元贍養費，因此聲請查封高家位在台北市金山南路，2層樓共98.5坪的祖厝，第4次法拍由何廷芳以7687萬元得標。

▲高國華近日因養小鬼、被員工毆打疑雲，再上新聞版面。（圖／資料照／記者張君豪攝）

但蔡郁璇認為，何廷芳拿出2001年的離婚協議書，主張高國華積欠7000多萬元贍養費，有權參與強制執行，使她的權利受損，且所謂的離婚協議書尚有疑慮，因此向法院提出分配表異議之訴。

而之所以聲請傳喚高國華出庭作證，因高國華雖有以書面表示支付命令債權存在，但先前高國華聲請延期拍賣房屋的時間，早就超過支付命令的時間，因此並不可採信，相關債權金額需由高國華親自到庭釐清，不過何廷芳認為沒有必要，有相關卷證都可證明。