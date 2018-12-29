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嘉縣環保局「暖心二手拍賣會」29日登場　物資再利用

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▲▼嘉義縣環保局暖心二手拍賣會，讓物資再次被利用，創造循環永續的經濟價值。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

▲▼嘉義縣環保局暖心二手拍賣會，讓物資再次被利用，創造循環永續的經濟價值。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義縣環保局嘉減碳田園市集年度重頭戲「暖心二手拍賣會」29日上午登場，歡迎民眾在元旦連續假日的第一天一起來逛市集，讓物資再次被利用，創造循環永續的經濟價值。

▲▼嘉義縣環保局暖心二手拍賣會，讓物資再次被利用，創造循環永續的經濟價值。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

環保局表示，拍賣會除準備再生家具與民眾捐贈的物品外，還特別祭出壓箱寶拍賣品吉祥物「嘉環保」，喜愛古錐俏皮嘉環保樹蛙的夥伴，千萬不能錯過機會，拍賣所得也將全數捐給在地社福團體，還有特別企劃「節電成果展」，民眾可以學習節電新知識，還能得到LED神明燈及品嘗利用綠色能源製作的爆米花，歡迎大家來市集共襄盛舉集。

▲▼嘉義縣環保局暖心二手拍賣會，讓物資再次被利用，創造循環永續的經濟價值。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

環保局表示嘉減碳田園市集每月規劃不同的環境主題，今年度從土壤、海洋、空污及能源等議題，帶領大家認真看待現在面對的環境問題，遭過度開發的地球已遍體麟傷，生活中每一項環境行動，都是在協助環境進行療傷，資源回收再利用可減少資源開採過程中對環境造成的傷害，也是減少浪費的作法。

▲▼嘉義縣環保局暖心二手拍賣會，讓物資再次被利用，創造循環永續的經濟價值。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

環保局利用前幾次市集活動募資民眾家中閒置的物品進行愛心拍賣，在這歲末年終時節，民眾可趁機大掃除，讓家中閒置物品有一個適合的去處，環保局歡迎大家來市集購買再生家具、拿資源回收物進行好禮兌換、家中小家電也可以拿到市集免費維修，透過行動守護地球有限的環境資源。

另外，明年度2月份市集將停辦一次，如果年底過年前想添購家具或維修家中小家電的民眾，千萬不要錯過12月及明年1月份的市集喔，更多市集詳情請搜尋「嘉減碳」。

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關鍵字：環保局,暖心二手拍賣會,資源再利用

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