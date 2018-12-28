快訊／高層關愛惹妒　視網膜「被辭職」內幕曝光！薪水將與目前主播差不多

圖文／鏡週刊

網紅視網膜以本名陳子見入主華視午間新聞，不過短短9個月就傳出不續約走人的消息，外傳是因收視率不佳、違反內規接業配等因素，讓他被辭退。但本刊掌握內幕消息，其實視網膜將在明年3月在華視開啟新型態時事節目，與華視緣分未完。

視網膜以在臉書製作「眼球中央電視台」走紅，該節目類型以新聞模式諷刺時事，在網路上別具風格，也讓他受到華視總經理莊豐嘉邀請，入主午間新聞時段，當時被視為是拯救華視收視不振的奇兵，但才9個月就有消息指視網膜因收視不佳、私接業配等因素，離開主播台。

據悉，視網膜以網紅之姿登上主播台，除了獲得高層賞識之外，其實在華視內部形同孤鳥，惹人眼紅，進到人際盤根錯節的電視台水土不服，讓他早在今年11月主動表明不續約。不過本刊掌握內幕消息，視網膜依舊獲得關愛，華視將為他打造全新型態的時事諷刺型節目，最快在明年3月推出，類型將是一週一集，更符合視網膜從網路出身所展現的個人特色，可說是量身打造，薪水也將與目前主播的水準差不多，並非「被離職」。

而針對「被離職」的傳言，視網膜也在個人粉絲頁上反批「杜撰小說」，還說「雖然知道放這種鬼消息出去的人是誰，不過我心中有大愛，祝您聖誕快樂、新年快樂、福壽與天齊。」而視網膜所指「放消息的人」被臆測是曾和他傳出不和的晚間新聞主播房業涵，但據悉，視網膜所指的人並非房業涵，因為房業涵的晚間新聞在無線台收視墊底，而且房業涵自己也有接過業配，對於這次視網膜「被離職」一事反而特別沉默。



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