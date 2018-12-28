22K走入歷史、檢舉違規報全名！2019元旦新制上路　懶人包一次看

圖文／鏡週刊

2019年即將到來，許多元旦新制將上路，除了22K將走入歷史以外，在交通、食安及醫藥部分也有新規定，提醒民眾多注意，以保障自身權益。

1. 22K走入歷史：基本工資連續3年調漲，月薪將從22,000元調升至23,100元，每小時基本工資額調整為150元。

2. 3種人免繳稅：月薪3萬元以下的小資族（年薪40.8萬元以下）、夫妻合計年收81.6萬元以下的頂客族，及家庭所得123.2萬元以下的4口小家庭，免繳納所得稅。

3.國民年金、勞保費率雙漲：國民年金法規定調高費率，從原本的8.5％調至9％；勞保費率則從10.5％調升至11％。

4. 統一發票兌獎方式更多元：郵局自12月29日起不再提供兌獎服務，統一發票兌獎App上線，全天候24小時即時兌獎，獎金將直接匯入帳戶，不受代發獎金營業時間限制。而4大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）提供五獎及六獎的兌獎服務。一銀、彰銀、全國農業金庫，於營業時間內，可兌領全部獎項。

5.無摺存款3萬元以上須留個資：有民眾使用無摺存款，帳戶突增6萬多元，卻找不到匯款人，引起金管會注意。元旦開始，無摺存款逾3萬元以上，須留存款人姓名、身分證字號、電話等資料。

6.重複領藥須自費：為避免浪費健保及藥物，健保署擴大鎖定60類、共6,500項藥品，醫師若重複開藥將不給付，民眾須自費領藥。

7.醬油標示違規將開罰：食藥署規定，元旦起業者須於包裝上，載明「釀造」「速成」「水解」及「混合（或調合）」等加工方式。未標示者最高開罰300萬元，標示不實最高罰400萬元。

8. 停車格開放停多輛重機：為避免浪費停車空間，將開放汽車停車格臨停多輛大型重機，可採平行、垂直或斜向停放，但禁止逆向停車。

9.機車新車將強制安裝ABS、CBS：交通部規定，新款126cc以上新機車須加裝防鎖死煞車系統ABS，新款125cc以下機車強制加裝ABS或CBS，已領牌車輛不溯及既往。

10. 交通違規檢舉實名制：檢舉交通違規案，將採「實名制」，檢舉人除須留下姓名、電話外，還須提供身分證字號，避免匿名檢舉造成查證困難。



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