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商業周刊／膠囊單車與山坡圓球　車庫發明家狂想曲

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圖／商業周刊提供

▲4Shweeb傾斜度約60度，騎行者斜躺在車廂裡競速。（圖／商業周刊／Velocity Valley提供）

圖、文／柯曉翔

我站在離地面約40公尺的紐西蘭奧克蘭海港大橋（Auckland Harbour Bridge），腳下一輛輛車子呼嘯而過。風吹得頭疼，比起眼前正站在橋邊準備高空彈跳的年輕人，我慶幸自己選的是大橋攀登。「3、2、1！」我們跟著一起倒數，他張開雙臂、筆直落下，墜入懷特瑪塔港（Waitemata Harbour）時，白色水花飛濺。

歡迎來到紐西蘭。這片土地面積約台灣的7.4倍，人口卻不到5百萬。主要由北島、南島組成，獨立於南太平洋，沒與任何國家接壤。冒險運動OGO創辦人安德魯．艾克斯（Andrew Akers）對我說：「我們距離世界有段距離，要創造自己的樂子。」

於是，在自家車庫，每位紐西蘭人都有機會成為發明家。他們熱愛冒險、奇異創新，催生噴射快艇（Jet Boat）、陸地風帆車（Blokart）、悠波球（Zorb）與單軌自行車（Shweeb）等發明，突破冒險的想像。赫赫有名的極限運動──高空彈跳，也源自於紐西蘭。

翻滾吧悠波球！
時速50公里全速下山坡

我從奧克蘭搭長途巴士約4小時，終於來到悠波球的發源地羅托魯瓦（Rotorua）。1994年，一個想行走於水上的突發奇想，艾克斯兄弟檔（Andrew & David Akers）和科學家德韋恩．範德斯勒伊斯（Dwayne van der Sluis）在車庫發明悠波球。如今這個巨大的雙壁圓球承載瘋狂的人們，以時速50公里沿山坡翻滾而下。

起初，他們花4個月打造首個悠波球原型，卻遭遇問題。每次乘客進入悠波球後就消氣，得重新充氣。「我們反覆試驗、嘗試錯誤，尋找解決方案。」艾克斯說。經2至3年實驗，發現在圓球中放入另一圓球，維持固體球狀，解決充氣問題，並設計乘客方便以「鯉魚躍龍門」之姿躍入的洞口。

一跳進悠波球，我感覺到空氣稀薄，不由得一陣緊張。當球開始從250米長的草坡滾動而下，止不住喊叫。精確來說，我並沒有在球內旋轉，比較貼近長達一分鐘的左搖右晃。直到重新探出洞口，大口呼吸新鮮空氣，開始為這古怪的一切大笑。「相較於高空彈跳讓人驚恐，悠波球帶來趣味，太怪了。」艾克斯說：「在球內，你會踏出舒適圈，忘記生活瑣事。」腎上腺素飆升的快感，讓我再次嘗試濕球，被四十度的溫水濺得一身濕，比乾球還過癮。儘管頭昏眼花，有時就是需要這種全然放空的舒壓方式。

世界首座人力單軌車
帶旅人一同躺下目的地

距離羅托魯瓦悠波球約5分鐘車程，來到速度谷（Velocity Valley）冒險樂園。2007年，這裡誕生世界上第一個人力單軌車，乘客斜躺在類似膠囊造型的車廂，腳踩踏板，和隔壁軌道夥伴競速，看誰先騎完3圈6百公尺。

人力單軌車概念源於來自澳洲的傑佛瑞．巴奈特（Geoffrey Barnett），他在旅居東京時產生靈感，認為在空中飄浮的單軌車，或許能成為大眾運輸的未來選項。這個瘋狂想法，在以登山自行車出名的羅托魯瓦實現，更曾獲得Google 1百萬美元（約合新台幣3千1百萬元）的贊助。

我和速度谷冒險樂園銷售暨行銷經理黛比．格普蒂爾（Debbie Guptill）競速，騎完一趟，不亞於上健身房踩飛輪。斜躺座椅頗符合人體工學，兼顧舒適度並降低空氣阻力。有趣的是，格普蒂爾告訴我，比起紐西蘭人，人力單軌車更受國際旅客歡迎，因為紐西蘭人寧願直接去騎登山車，「他們要瘋狂的運動！」

再瘋癲的點子紐西蘭人都會研究落實，讓它不只是憑空想像。「我從小在鄉村長大，沒有電影院、購物中心等都市娛樂，父親傳承給我們一堆雜物與工具，用來打造實驗性質的事物。」艾克斯說。他13歲時，同齡朋友就能自己打造具電力的樹屋。

陸地風帆車御風而行
無論小孩、阿嬤都能玩

1999年，21歲的保羅．貝克特（Paul Beckett）發明陸地風帆車，一樣是在自家車庫。這位衝浪和風帆衝浪的好手，想創造從孩子到長者都可輕易使用的風帆運動玩具，催生擁有3個輪子的小車，借風使力踩踏競速，玩完還能折疊進手提箱或提包，一拎就走。

如今陸地風帆車已從紐西蘭拓展到澳洲、美國與西班牙等地，每2年舉辦一次世界冠軍大賽（Blokart World Championships）。這是個在風之前、人人平等的運動，男女性一起競賽，沒有年齡限制，只區分體重量級。

64歲、奧塔哥理工學院資深講師羅素．哈瑞（Russell Harray）曾拿下2屆世界冠軍，他和奧克蘭陸地風帆車俱樂部的成員每週聚會，有時白天去海灘競速，晚上吃BBQ。有次車隊因速度太快，被警察臨檢，上了全國新聞，成為趣談。「紐西蘭有很棒的氣候，我們喜歡走出戶外，體驗新的事物。」貝克特說。

如果說，美國夢傳遞的是無論你來自哪裡、哪個階層，只要肯努力，都有可能成功。那麼紐西蘭人更務實，他告訴我們，不如像高空彈跳一樣，先跳下去再說；或者直接動手做，弄髒你的手，讓你的幻想成真。

小檔案＿紐西蘭旅遊資訊
航班：紐西蘭航空從台北直飛奧克蘭，每週二、四、六提供3個往返航班
時差：夏令時間快5小時、冬令時間快4小時
簽證：免簽證
網站：www.newzealand.com/int

紐西蘭航空首航體驗
接過奇異鳥布偶，我搭上首航班機。特別體驗是，經濟艙首創「空中沙發」，將同排相鄰3個座位換成平坦沙發，適合兩人或親子空間，曾獲《康泰納仕旅行者》航空類創新和設計獎。我搭乘的是豪華經濟艙，座位傾斜度比經濟艙多50％，寬敞許多。餐點有前菜、主餐和甜點等，看著《魔戒》系列電影預習紐西蘭，還能啟用座位聊天功能，約11小時的飛行時間不難打發。

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※本文刊登於《商業周刊》1624期，由商業周刊授權刊載，未經同意

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