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跨年不想人擠人　MOD、OTT演唱會直播陪你邁向2019年

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▲▼跨年不想人擠人，MOD、OTT演唱會轉播陪你邁向2019年。（圖／LiTV線上影視提供）

▲跨年不想人擠人，MOD、OTT演唱會轉播陪你邁向2019年。（圖／LiTV線上影視提供）

記者邱倢芯／綜合報導

跨年連假將至，12/31當晚全台許多地區皆有舉辦跨年演唱會，為了貼心不想出門人擠人的民眾，中華電信MOD與LiTV線上影視，都將推出線上直播跨年晚會服務。

在中華電信MOD方面，為讓客戶一次掌握全台北、中、南熱門演唱會，推出「2019跨年專區」，超夯卡司不漏接。除此之外，中華電信與相信音樂合作，一票難求的本土天團五月天演唱會，將在MOD、Hami Video直播，讓「五迷」們不必出門就能一飽耳福。

中華電信指出，跨年演唱會北中南各有亮點，今年台北最High新年城主打電競、電音狂放電，邀請韓團 EXID、嘻哈天團頑童 MJ116以及天后張惠妹，MOD將獨家4K全程轉播。桃園跨年晚會由三金主持人黃子佼與LULU師徒主持，由電音天后謝金燕火熱開場，韓國超人氣男團「Highlight的起光&耀燮」首次跨海來台演出，將帶來熱力十足的表演。高雄夢時代跨年晚會由浩角翔起、艾力克斯與Janet連袂主持，安心亞熱力開場，曹雅雯、黃小琥、八三夭接連開唱，最新亞洲天王周湯豪壓軸。所有演唱會內容將可透過MOD「2019跨年專區」一次滿足。

此外，MOD也將直播全台五迷引頸企盼的五月天「人生無限公司」放大最終版台中場巡迴演唱會，12/31跨年場、1/6珍重再見場兩場演唱會，帶給歌迷們如臨現場的感動。

而在LiTV線上影視方面，其將免費線上直播台北跨年晚會，不用在現場人擠人、忍受濕冷的天氣，LiTV 讓你零時差、零距離的觀賞High翻天的跨年晚會及每年必看的101煙火燈光秀。

且為了因應連假影片收視需求，LiTV線上影視同時推出連假必追、必看的精彩好片，除了經典動畫電影《小王子》之外，還有古裝陸劇輕喜劇《雙世寵妃2》、國民綜藝節目《天才衝衝衝》以及精選的動漫《刀劍神域》一到三季一次補齊，讓您宅在家也不必怕無聊，不論跨年或連假都能盡享娛樂不間斷。

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關鍵字：MOD,OTT,直播,演唱會,跨年

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