元旦連假將開始！國道傍晚5點後湧車潮　高鐵南下一早就接近客滿





▲台北轉運站跨年連假返鄉人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

元旦連假即將開始，不少民眾準備出遊、返鄉，週五傍晚開始包含雙鐵、客運逐漸出現人潮，台鐵方面今晚相關車票早在兩週前已經搶定一空；高鐵南下列車今日上午6點半開始南下列車皆顯示為「熱銷車次」呈現接近客滿狀態；至於高速公路預期5點後北部與中部都會區路段預期車多，提醒民眾多注意。

台鐵表示，相較於西部有較多替代交通工具選擇，台鐵會著重於東部輸運，針對往東部的新自強號（太魯閣、普悠瑪）輸運當日才開放販售的站票。

高鐵方面，本日南下列車幾乎皆為熱銷車次，北上列車則自下午3點開始大部分都呈現熱銷，高鐵提醒，疏運期間各車次均維持3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊聯名卡、一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭乘自由座（詳情參閱各車次自由座車廂配置數），民眾可多加利用。

高公局表示，連假前一日自傍晚5點以後預估會出現車多情況，而今日主要車多壅塞路段為都會區，包含內湖圓山、新店中和、林口五榖、湖口新竹以及台中豐原等；至於連假首日南下以國1楊梅到新竹系統、彰化系統到埔鹽系統，國3三鶯到關西、茄冬到西濱、烏日到霧峰，國5南港系統到坪林等6路段較塞，其中，國1楊梅到新竹和國5南港到坪林行車時間將是平常的5倍，出發前建議先查詢該路段是否塞車。