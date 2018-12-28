實驗室擺30桶鎂粉！爆炸前晚...遇難學生曾向環保局舉報「無下文」

▲北交大實驗室擺30桶鎂粉，遇難學生爆炸前一天曾打電話舉報。（圖／翻攝自微博）

記者楊子萱／綜合報導

北京交通大學2號實驗樓26日早上發生爆炸起火，校方指稱，學生在進行「垃圾滲濾液污水處理科研試驗」時發生事故，3名學生不幸遇難。事發前幾天，幾名學生25日曾以周邊居民的名義，向環保部門舉報實驗室中的「30桶鎂粉」，但並無下文，最終還是發生悲劇。

當時爆炸現場火勢相當猛烈，團團濃煙遮掩了大片藍天。一名學生表示，他早上在上課時，突然聽到3聲爆炸聲，之後就看到對面的2號樓起火。到了中午12點半左右時，現場已沒有明火，但有工作人員在空地處，將疑似屍體移至白布並蓋住。

▲遇難學生家屬質疑，爆炸主因是否為實驗室的大量易燃物。（圖／翻攝自微博）



即使校方供稱是環境工程實驗室是在進行「垃圾滲濾液污水處理科研試驗」，但3名遇難學生之一的小毛（化名）家屬卻認為，事情並沒有那麼簡單，「實驗室中堆放的大量易燃易爆危險品，才是這次爆炸的根本原因。」

根據小毛同學提供事發前幾日的聊天記錄顯示，幾名實驗室同學在出事前三天就發現危險，因為他們的導師「老李」在實驗室裡堆放大量易燃易爆化學品，包括30桶鎂粉，40袋水泥（每袋25kg），28袋磷酸鈉，8桶催化劑，以及6桶磷酸鈉。

鎂粉是指鎂（Mg）的粉末狀態，是一種銀白色、具有金屬光澤的粉末，屬於活性大的金屬，遇濕易燃的物品。燃燒時會產生強烈的白光並放出高熱，遇水或潮氣會有猛烈反應、放出氫氣、大量放熱，引起燃燒或爆炸。如果是遇到氯、溴、碘、硫、磷、砷和氧化劑，將會產生劇烈反應，同時有燃燒、爆炸的危險。

▲鎂粉。（圖／翻攝自互動百科）

如此大量的易燃物，讓學生這幾天出入實驗室時一身鎂粉，同時感到很不安，不只這樣，聊天記錄還寫著，當時老李和學生們說，「吃點鎂粉是好的」。後來，有同學表示，要讓這個項目停止，就是要舉報老李。

後來，實驗室一名同學在25日，也就是出事前一天，以周邊居民的身分撥打至北京市環保舉報熱線和北京海淀區環保局，但沒有得到下文；隔天上午，小毛和兩名學生在環境工程系實驗室做實驗時爆炸，最終未能逃出。

北交大26日發布《沉痛通報》指出，「學校已全面開展安全隱患排查整改，將全力做好善後事宜，並依法依規嚴肅問責」，但距離事發已過去30多個小時，這次實驗室爆炸的事故原因仍在調查當中。

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