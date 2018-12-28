老公缺席產檢　悍妻連巴頭2次「拆後照鏡、踹車窗」

▲老婆巴頭老公。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

遼寧省瀋陽市一對夫婦近日在街頭上演全武行，老公先打破車窗，接著老婆把後照鏡拔掉、手腳並用踹門窗，車內和地面全是玻璃碎片、場面相當驚人。根據老婆說法，她希望老公能陪做產檢，可是對方堅持要在家工作，甚至沒發現「不用來了」只是氣話，老公之後趕來還扔木頭，才會有這一連串的衝突。

根據《梨視頻》，老婆表示，老公想在家裡幹活不陪做產檢，只打電話說來接她，「我一來氣說你在家幹活吧，不用你來了，他就真的沒來」，領完藥給對方打電話，沒一會人過來可是火氣很大，不問剛才醫生說什麼，反而直接找架吵。

▲悍妻拆車。（圖／翻攝自梨視頻）

老婆當然不願意單方面被罵，和老公當街吵架，接著就看見一塊木頭朝她飛來，幸運閃過再撿起扔回去，不料砸到車子，「他一生氣就拿磚頭砸車。」被記者詢問是否也砸了，她也大方承認，「我也砸了，砸後邊那了」。

從曝光影片可見，老婆在砸車前還抓著老公連巴頭2次，圍觀路人感覺都被嚇傻。觀察案發現場，車子玻璃碎了多塊，玻璃落滿地，車椅上也都是碎片，後照鏡還被拔掉，估計維修費要花上不少。網友看完報導也都驚呆，「同情這孩子」、「這麼暴力？最好別生了」、「老公不都這樣嗎，要明明白白的說必須來接我，你氣好幾天，他都不知道你在生氣。」