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【瑪法達談星】十二星座12.26~01.01運勢　逆勢求進　物極必反

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【瑪法達談星】十二星座12.26~01.01運勢　逆勢求進　物極必反

告別狗年，期待新年度「豬」事大吉的本週，星象顯示，新舊年度的交替將帶著期待與迷惘，以12月31日的戰鬥星轉進牡羊座打出第一棒，讓新的一年以積極奮進、突破現狀的氣勢出發。其中，有封關前的安慰獎，也有開年後的大事件，總之，是一段頗考驗生存智慧的非常轉折。

兩大星象事件有：12月28日的小吉—「金星／冥王星六合」；與1月1日的特殊星相—「太陽／土星厄星合相」（7年一次，助攻事業，卻是情感的挫折期）。

值得一提的是，「射手座之年」跨年午夜倒數之際，往往被星象家視為立志許願，實現願望最具神奇魔力的幸運時刻。宜把握「聰明達標」5原則（S.M.A.R.T.）：具體（Specific）、可量化（Measurable）、可行（Attainable）、實在（Realistic），且有時效（Timely），列個願望清單，在午夜最後60秒，向老天預約一年的好運。

財經方面，甫經歷道瓊平安夜震撼、假期休市的本週期，財星仍停天蠍座（避險、貨幣、高收債、貴金屬），且天王星效應（意外、變局）仍強，全球財經來年前景仍多灰天鵝。投資人宜注意防禦理財、分散布局。

就個別星座而言，星象年度以小吉結尾、開年暗潮洶湧的本週，是一段心事重重、不無安慰的矛盾週。所幸受到祝福的星座還是占絕大多數。運勢冠軍王落在守護星火星轉進本命宮的牡羊座。手感回籠，及時掌握事業與人生的主導權，是新年度最有衝刺力，且能在變局中耐心布局的馬拉松好手。

氣勢第二的是守護星一樣是火星的天蠍座。年度交替之際，好運盈門、名利雙收指數暴增，財富機運與幸福指標有同步走升的跡象；運勢第三的是得天獨厚、權勢在握的獅子座。權力雖然未必帶來幸福，但肯定帶來無可替代的榮耀與攻頂機會。

  • 愛情：★★★　
  • 金錢：★★★★☆　
  • 事業運：★★★★☆
  • ★★★★★為滿分，☆為半顆星
星座排行
  1. 牡羊座：攻勢犀利、道高一尺、應時而出（銳氣最盛）
  2. 天蠍座：天時地利、攻無不克、左右逢源（好運最多）
  3. 獅子座：點石成金、奇貨可居、沃野千里（事業最奇）
  4. 天秤座：急起直追、一箭雙鵰、因禍得福（收穫最多）

牡羊座、獅子座、射手座，本週（12.26~01.01）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

烈火雄圖，雷霆萬鈞。本命宮一開年即喜迎守護星進駐的這段日子，雄心壯志、豪情萬千，是發跡翻身、揚眉吐氣的超級機會週。性格強項、專業優勢遇到最佳釋放舞台，發揮空間極大。

歲末封關前可望上演一波麻雀變鳳凰的華麗變身戲碼，或是劣勢翻轉、後來居上的大驚奇。年度交替之際儘管事業環境驟起變化、危機紛起，但挺得住壓力、控制得住場面，還能以祕密武器或心機謀略巧贏對手。歲末封關前有驚喜賀禮、捷報佳音上門。跨年利私密小聚。紅包進帳、意外之財多。愛情是甘被幸福綁架。

♌獅子座（7月23日至8月22日）

集中火力，任重道遠。守護星與厄星土星合相的這段日子，福禍相生、吉中有憂，是7年一次的特殊機緣。前途恐有艱困天險，無可逃避，但也正是慨然承擔、勇敢面對的攤牌時刻。年度交替正值事業站穩腳步之際，將篩除次要選項、專心做自己的CEO。封關前宜避免開闢過多戰線。跨年選擇溫馨小聚。精明消費有餘。愛情是一顆不馴的心。

♐射手座（11月22日至12月21日）

收放自如，熠熠生輝。「風光指數」快速飆升的這段日子，將有一波叱吒職場、大展長才的輝煌期。不負「年度之星」頭銜，年度交替之際將率先以心血力作或傑出表現打響名號。事業靜極思動，將有若干長期合作上門提案，還有極佳舞台主秀的機會也正在招手。值得放手一搏。跨年適合身心充電。正偏財皆很幸運。愛情是身在彩虹。

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（12.26~01.01）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

得償夙願，各就各位。進入新常態且順利接軌的這段日子，身負重責、任多事繁。歲末封關前還有很多快達截止效期的任務要火速達成，堅守崗位、奮戰到最後一刻。轉換跑道機會多。工作進入新階段，雖帶來極大成就感，但負荷量不輕、易有細節疏漏，利建立SOP流程、提高良率。跨年假期歡聚多。荷包大失血。愛情是歸巢的飛鳥。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

失之桑榆，收之東隅。守護星與冥王星呈吉相角的這段日子，先苦後甘、失而復得，心情可謂感慨良多。某一久攻不克的重大難題可望在年底前迎刃而解，但也付出相對代價。封關前儘管事業壓力已近飽和臨界，但仍能維持一貫敬業態度與工作品質。優質夥伴發揮助攻居功厥偉。跨年各式享受是一大樂事。開春發財。愛情是攜手共舞。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

當機立斷，速戰速決。職場戰鼓頻催、瞬息萬變的這段日子，年度交替若干工程箭在弦上、社交忙碌，臨時變數、意外干擾增多，得隨時處於救火狀態。驛馬星動，小型工程、短期任務、考察拜會或公差外出等動態行程大增，身兼數職、一職多功等職場「斜槓」功能大有用武之地。新年度事業高昇有譜。正偏財皆旺。愛情是個待解壓縮的方程式。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（12.26~01.01）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

力挽狂瀾，正面決戰。戰星入駐事業宮的這段日子，面對年度交替所處環境的戲劇化發展，使命感大起，頗有拯救殘局、捨我其誰的豪氣。年底前恐有幾波大小戰役。化身英勇戰士挺身而出，也積極爭取有力盟軍或高層背書，寧轟轟烈烈一戰，也不做退卻懦夫。新年度事業衝刺，越戰越猛。跨年財運亨通，有大禮。愛情是被幸福澆灌的植栽。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

鴻運當頭，信心飽滿。戰星轉進工作宮、吉兆加身的這段期間，工作強勢主導、進展神速，歲末封關前發揮強大戰力，是後發先至、表現可圈可點的職場核心主幹。年度交替之際對工作責任不但沒有絲毫懈怠，還加碼演出、創造工作極高CP值。

年度之初就以敬業態度拔得頭籌。事業經營也以切中核心、條理分明勝出，夥伴關係良好，面對危機頗能同心協力、共度難關。能放下身段弄髒雙手，也能強勢領導、嚴格要求。工作、理財都有理想回報，得之無愧。利跨年豔遇。愛情是以溫柔回報深情。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

魚與熊掌，兩者得兼。價值重獲認可的這段期間，年度交替之際，事業順勢登上相對高點，也為新年度榮登「事業寶座」提前暖身。吉星高照庇蔭，「兩全其美指數」衝上階段高點，幸運地無須在眾多選項中做出艱難抉擇。事業遠景看好，年度封關將風光畫下句點。新年假期適合遠行漫遊。財運強勢，有大手筆花費。愛情是一種信任的飛翔。

金牛座、處女座、魔羯座，本週（12.26~01.01）土象星座運勢。

♉金牛座（4月20日至5月20日）

熱血澎湃，鍥而不捨。纏鬥力驚人的這段期間，對人事物報以高於平常值的執著，精神毅力可嘉。新舊年交替之際，可望以「魔鬼氈型」的黏功磨功讓敵對軟化、頑石點頭。事業歲末封關將以成功跨越重大歧見、團隊默契改善或達成重大合作協定作收。跨年紅鸞星動，心情美麗。年初假期可以暫時停機喘氣。手氣佳。愛情是煙火綻放的心。

♍處女座（8月23日至9月22日）

遠慮近思，亡羊補牢。抗壓耐震與生存韌度備受考驗的這段日子，堅毅力與應變力成為兩大趨吉避凶的必要新法。年底遭遇人生風阻係數不小，間歇性的小波小浪更是所在多有，頗有應接不暇之嘆。拜戰鬥星轉進生存宮之賜，事業動盪人事複雜、隱憂叢生等難題，有奮戰決心與解套可能。利輕旅行換氣。正偏財皆旺。愛情是起風的季節。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

臨危受命，任重道遠。守護星與太陽合相的這段期間，帶來正向動能，願意衝上前線、為目標奮戰到底。榮譽心、使命感轉強，儘管行動仍偏保守，但的確是個盡忠職守的戰士。封關前重心擺在穩固現狀、做好份內之事，暫時無心太遠目標。新年度事業會有一番新氣象。跨年假期好友同歡。新春財運佳，紅包飽飽。愛情是包幸福代糖。

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